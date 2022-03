Hausham: Geflüchteter aus der Ukraine erzählt seine Geschichte - Kiew erst mit den Raketen verlassen

Von: Jonas Napiletzki

Der Wunsch, in seine Heimatstadt zurückkehren zu können, scheint für den Psychologen Pavlo Lushyn (m.) in weiter Ferne. Heute wohnt der 65-Jährige bei Iryna Titov (r.) in Hausham. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt Lushyn von seiner Flucht. © Stefan Schweihofer

Mehrere Tage hat Pavlo Lushyn für seine Flucht aus Kiew gebraucht. Mittlerweile lebt der Professor der Psychologie in Hausham. Von hier aus will er anderen helfen, erzählt er.

Hausham – Pavlo Lushyn stand vor einem Fenster seiner Wohnung in Kiew, als er die Raketen über sich donnern hörte. „Sie sind über unsere Köpfe geflogen“, erzählt er. In den Nachrichten sei über den Anschlag berichtet worden. „Die Russen sagen, sie schießen nur auf militärische Ziele. Aber das stimmt nicht“, sagt Lushyn. Das Haus in der Nachbarschaft sei bis auf den Boden niedergebrannt.

Bis zu diesem Tag – es war der 26. Februar – hatte er abgewartet. Pavlo Lushyn, 65, Lachfalten im Gesicht, ist promovierter Psychologe, Professor und Lehrstuhlinhaber an der Universität für Management und Psychologie. Die Nationale Akademie der pädagogischen Wissenschaften hat ihren Sitz in Kiew.

Pavlo Lushyn an einem glücklichen Tag in seiner Heimatstadt Kiew. Dann kamen die Raketen - und der Professor floh mit seiner Frau nach Hausham. © Privat

Sechs Wochen vorher ist sein Sohn ausgereist. Nicht wegen des drohenden Krieges; es war eine berufliche Reise. Und Ende Februar überlegte Lushyn mit seiner Frau, nach Deutschland nachzukommen. Das Paar hätte längst fliehen dürfen. Wegen seines Alters ist Lushyn nicht zur Waffe verpflichtet. Doch anfangs wollte er nicht. Seine 2000 Studenten im Bachelor, Master und die auf dem Weg zu ihrem Doktortitel, wollte er nicht allein lassen.

Lushyn von Hilfe überwältigt

Seine Frau hatte Verständnis. „Treffe deine Entscheidung“, habe sie ihm geraten. Dann kamen die Raketen. Lushyn packte alles, was er für seine Arbeit braucht, ins Auto. Am 26. Februar, damals noch im Glauben, es würde reichen, in den Westen der Ukraine zu fahren. „Unterwegs haben wir festgestellt: Wir müssen die ukrainische Grenze passieren.“

Der 65-Jährige fuhr gemeinsam mit seiner Frau bis zur Grenze der Republik Moldau. Dort – und drei Tage später in Deutschland – sei er sprachlos über die Unterschiede gewesen. „Da war das Leben wieder wie früher. Die Leute lächelten, fragten, ob sie helfen könnten.“ Die Tankstellen waren intakt. „Und sie hatten sogar noch Benzin“, erzählt Lushyn. Seine Lachfalten heben sich für einen Moment. „Wir hatten Benzin in Kanistern und Flaschen auf die Flucht mitgenommen.“

Drei Tage rollte ihr Wagen fast ununterbrochen gen Westen. „So etwas habe ich noch nie gemacht.“ Die Bewohner in allen Ländern – nach Moldau Rumänien, Ungarn, Österreich und schließlich Deutschland – hätten sie günstig oder kostenlos übernachten lassen. Und dann hat ihn die Frau angerufen, die Lushyn im Gespräch mit unserer Zeitung auf Englisch als „just the hero“ bezeichnet. Seine Heldin. Iryna Titov.

Die 40-Jährige ist in der Ukraine geboren und lebt seit 21 Jahren in Deutschland. Ihr Weg führte sie damals von der Ukraine als Au-pair nach Miesbach. Dort arbeitet sie heute bei der VHS Oberland, ist Telc-Prüferin für die Sprachen Russisch und Italienisch. In Hausham lebt Titov mit ihrer Familie. Zu verdanken habe sie den Sprung in ihre neue Heimat unter anderem: Pavlo Lushyn.

Geflüchteter in Hausham will online weiterarbeiten

„Als ich 16 war, wollte ich Sprachen studieren“, erinnert sich Titov. Dafür habe sie viele Beziehungen gebraucht. Und Lushyn war der Mann, der ihr als Professor der Psychologie in nur 50 Minuten Gesprächszeit die Türen geöffnet und ihr Mut und Tipps gegeben hat. „Sein Talent ist es, nicht nur Menschen zu helfen, sondern auch, Menschen zu zeigen, wie sie anderen helfen können.“ Eines der zahlreichen Bücher des Professors trage frei übersetzt den Titel: „Wie lässt es sich überleben, wenn um einen herum alles zerbricht“. Veröffentlicht hat er es 1999.

Im Jahr 2020 hat Titov wieder angefangen, bei Lushyn zu studieren. Und das, obwohl sie ihr Studium – italienische Kultur – in Wien längst abgeschlossen hat. Aber sie schätzt den Mann, dem sie jetzt so selbstverständlich ein Obdach gibt, wie er ihr damals den Sprung nach Deutschland ermöglicht hatte. Ihr verdankt Lushyn nun seine Situation, die er als „komfortabel bezeichnet“. Er ergänzt: „Ukrainer brauchen nicht viel, um sich wohlzufühlen.“ Frieden. Physische Sicherheit. „Und die Möglichkeit, sich nützlich zu machen, irgendwie arbeiten zu dürfen.“

Dieser Aufgabe will sich Lushyn stellen. „Ich kann weiterarbeiten. Ich helfe Menschen, anderen zu helfen.“ Schon jetzt gebe es eine große Zahl an vulnerablen Menschen in der Ukraine. Seine Studenten will Lushyn weiter betreuen. „In der Pandemie war ich ohnehin schon im Homeoffice.“

Titov ergänzt: „Mir war es wichtig, den Professor zu retten.“ Wenn er stabil sei, könne er anderen helfen zu helfen. „Das gilt für jeden der Geflüchteten. Sie alle stärken auch andere Ukrainer, die noch in ihrem Heimatland sind.“ Lushyn hat trotz aller Hilfe einen riesigen Wunsch: „Ich will irgendwann zurück in ein friedliches Kiew.“

Die Putin-Analyse

In Hausham wurde Pavlo Lushyn freundlich von Bürgermeister Jens Zangenfeind mit ukrainischer Flagge in dessen Büro begrüßt. Kürzlich war Lushyn auch im örtlichen Gemeinderat zu Gast und schilderte seine Erlebnisse. Zangenfeind erklärt, der Gemeinderat habe jede Hilfe zugesichert, zu der die Gemeinde in der Lage ist. Geplant ist auch ein Treffen mit ukrainischen Geflüchteten nach Ostern, bei dem Titov übersetzt. Auch Lushyn will im Helferkreis mitwirken. Während Lushyn gemeinsam mit seiner Frau bei der Familie Titov auf seinen Sohn wartet, der bereits in Deutschland ist, will der 65-Jährige irgendwann wieder zurück nach Kiew. Aber sieht er eine realistische Chance darauf? Und wie schätzt der Professor der Psychologie den russischen Machthaber Wladimir Putin ein? Lushyn sagt, Putin sei „verrückt“. Und das meint der Professor im psychologischen Sinne, wie er auf Nachfrage bestätigt. „Er ist ein Psychopath“, diagnostiziert Lushyn.



Gerade deshalb vermutet der Ukrainer, dass es keinen simplen Ausweg aus der Situation gebe. Das ukrainische Militär sei jedoch seit der Krim-Annexion durch Russland gut aufgestellt. Und psychologisch habe das Volk einen entscheidenden Vorteil: „Sie haben das klare Ziel, unser Land zu verteidigen.“ Ein solches Ziel hätten die russischen Soldaten nicht vor Augen.



Politisch will sich Lushyn nicht äußern. „Da bin ich kein Experte.“ Wünschen würde er sich aber diplomatische Stärke und einen starken Zusammenhalt der EU. Auch ohne Nato-Eingriff sei Unterstützung wichtig. „Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind Europa viel näher als der russischen Politik.“ nap



Alle weiteren Infos zum Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen in Bayern lesen Sie hier auf unserer Themenseite Ukraine-Flüchtlinge.

