Haushamer Fotograf lädt zu Ukraine-Ausstellung in 3D-Optik - „Wie ein Computerspiel“

Von: Jonas Napiletzki

Chronologie der Ukraine-Geschichte: Seit dem Euromaidan 2014 hat der Haushamer Fotograf Florian Bachmeier in dem Land fotografiert. Seine Ausstellung mit einer Auswahl der Fotos ist virtuell besuchbar. © Screenshot: Bachmeier

Der Haushamer Fotograf Florian Bachmeier lädt zu einem virtuellem 3D-Rundgang durch seine Ukraine-Ausstellung. Zu sehen sind dort Fotos auch vom Euromaidan 2014.

Hausham – Florian Bachmeier hat in über 15 Reisen in der Ukraine fotografiert. Nach der Veröffentlichung seines Fotobuchs „In Limbo“ vor wenigen Monaten (wir berichteten) folgt jetzt eine Fotoausstellung – pandemiebedingt virtuell. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Diashow zum Durchklicken. Interessierte können die dreidimensional dargestellten Ausstellungsräume vielmehr tatsächlich „durchlaufen“. Mit Maus und Cursor kann man sich in den virtuellen Wänden auf dem Bildschirm frei bewegen, Fotos von nah und fern und verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Ausstellung „wie ein Computerspiel“

Wie ein Computerspiel könne man sich das vorstellen, sagt Bachmeier. Der Unterschied? Die Bilder entsprechen alle der Realität. „Und leider passt die Ausstellung sehr gut in die aktuelle Situation“, bestätigt der Fotograf mit Blick auf den gegenwärtigen Russland-Ukraine-Konflikt. Geplant war das nicht. Überhaupt sei die Idee einer Ausstellung zum Buch zwar immer im Hinterkopf gewesen. Bachmeier hat sie aber auch deshalb umgesetzt und virtuell geplant, weil eine ähnliche Form mit Fotos des sowjetischen Frontfotografen Valery Faminsky sehr gut funktioniert habe.

Florian Bachmeier, Fotograf aus Hausham. © Thomas Plettenberg

Wie auch bei Faminsky lädt nun die Galerie „Buchkunst Berlin“ zur Ausstellung ein. Kuratiert wird sie von Ana Druga und Thomas Gust. Sie hatten bei der Konzipierung der Ausstellung eine breite Auswahl aus Bachmeiers Ukraine-Fotos zur Verfügung.

In seinem Buch hatte sich der Haushamer Fotograf auf „wichtige Themen des Landes“ beschränkt. Gezeigt werden dort Soldaten, religiöse Menschen, humanitäre Helfer – aber auch viele Jugendliche, wie Bachmeier in einem früheren Gespräch verraten hat. „Sie stehen für die Perspektivlosigkeit, die in der Ukraine für sie herrscht.“

In der Ausstellung werden diese Bilder um Fotos der Maidan-Revolution erweitert. So entstehe eine Chronologie der Geschichte, erklärt Bachmeier. In einer Pressemitteilung der Galerie heißt es: „Die umfangreiche Ausstellung beginnt mit Motiven von den Auseinandersetzungen und Protesten des Euromaidan im Januar 2014.“ Sie sei für den Fotografen der Auftakt seiner langjährigen Dokumentation gewesen. Bachmeier bereiste in den folgenden Jahren intensiv das ganze Land, lernte die Biografien und die sich verändernden Lebenssituationen der Menschen kennen.

„In Limbo“: Name aus der katholischen Theologie

Der Titel „In Limbo“ beziehe sich dabei auf den in der katholischen Theologie entsprechend bezeichneten äußersten Höllenkreis, in dem sich die Seelen aufhalten, die ohne eigenes Verschulden aus dem Paradies ausgeschlossen wo^lmerden seien.

Unterstützt wird die Ausstellung durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Verein bezahle Online-Führungen und stelle die technische Plattform bereit. „Der Volksbund ist auf dem Gebiet der Ukraine sehr aktiv“, erklärt der Fotograf.

Für Besucher ist der virtuelle Rundgang kostenlos. Auch eine Vernissage mit Führung und Gesprächsrunde mit Bachmeier, der Autorin Kateryna Mischenko und Verleger Thomas Gust ist geplant.

Die Ausstellung: Alle Infos zur Anmeldung

Die Ausstellung wird an diesem Sonntag mit Vernissage und virtueller Führung von 16 bis 17.30 Uhr eröffnet. Online sind die Räume bis Donnerstag, 31. März, unter buchkunst-berlin.de und gedenkportal.volksbund.de besuchbar. Am Sonntag, 27. Februar, gibt es eine weitere Führung, 16 bis 17.30 Uhr. Der Veranstaltungslink: https://t1p.de/zyyxc. Kenncode: INLIMBO

