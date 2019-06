Fußgänger angefahren: Fahrer flüchtet

Erst blieb der Fahrer stehen, nachdem er mit seinem Auto einen Haushamer touchierte. Nach kurzer Zeit fuhr er allerdings weiter - ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Hausham - Die Miesbacher Polizei berichtet: Am 18.06.2019 gegen 16.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Schlierseer Straße 2 in Hausham. Dabei wurde ein 71-jähriger Haushamer von einem vorbeifahrenden Pkw mit dem Außenspiegel am Ellenbogen touchiert. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher hielt zunächst an der Unfallstelle an, setzte jedoch nach kurzer Zeit seine Fahrt fort, ohne dem Geschädigten seine Personalien zu hinterlassen. Laut dem verunfallten Haushamer handle es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen.

Die Polizei Miesbach bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08025/2990.

mm

