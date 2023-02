Hausham: Geflüchteter aus der Ukraine findet Anstellung in den USA- „Wollte immer arbeiten“

Von: Jonas Napiletzki

Helfen zusammen: Pavlo Lushyn aus Kiew und Iryna Titov aus Hausham, hier im Juni 2022. © Privat

Der aus Kiew geflüchtete Psychologie-Professor Pavlo Lushyn berichtet über seinen Weg, seine Träume und seine Ziele. Er kam kurz nach Kriegsbeginn in Miesbach an.

Hausham – Im März 2022 war Pavlo Lushyn zu Gast in der Redaktion der Heimatzeitung – nur wenige Wochen nach seiner Flucht aus der Ukraine. Sein erklärtes Ziel: „Ich will zurück in ein friedliches Kiew.“ Ein Jahr später ist von Frieden in der Ukraine noch nichts zu spüren. Doch Lushyn hat das Beste aus der Situation gemacht: Der Psychologie-Professor hat einen Lehrstuhl an der Montclair State University in New York erhalten – er arbeitet seit Anfang September dort. Über seine Situation und die der Ukraine sprechen Lushyn und Iryna Titov mit unserer Zeitung. Die Haushamerin hatte ihn seit seiner Ankunft im Landkreis unterstützt und fünf Monate im Haus ihrer Familie aufgenommen.

Wenn sich Lushyn an diese Zeit zurückerinnert, spricht er von den Alpen, den Seen, der frischen Luft – und vor allem von netten Menschen, die ihn herzlich begrüßt haben. Wie in einem Wohlfühlort habe er gelebt, erzählt er auf Englisch in dem Videotelefonat. Bei ihm ist es gerade 9 Uhr morgens; Lushyn sitzt im Business-Hemd vor der Kamera. „Ich wollte immer arbeiten und hilfreich für andere sein“, erklärt er.

Wechsel in die USA: Ukrainer bekommt Lehrstuhl

Das war auch der Grund für seinen Ortswechsel in die USA. Natürlich vermisse er Hausham, erklärt der Professor. Und doch hatte der 66-Jährige ein Problem: Er fand im Landkreis keine Arbeitsstelle in seinem Berufsfeld. So habe sich Professor Michael Landgrebe, Chefarzt der kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Agatharied, um eine geeignete Stelle bemüht. Doch Lushyn standen sprachliche Barrieren, fehlende Dokumente und bürokratische Hürden im Weg – die er in den USA mit bestem Englisch leichter überwinden konnte.

Bis September betreute der Professor Studenten in Kiew per Videotelefonie. „Wir mussten praktisch arbeiten“, erklärt Lushyn. Es sei eine Mischung aus Studium, Psychologie und psychischer Betreuung gewesen. Auch in der Selbsthilfegruppe, die er mit Titov in Hausham initiiert hatte, half er geflüchteten Ukrainern. „Vielen geht es mittlerweile deutlich besser, sie fühlen sich sicher“, sagt Lushyn. Das erkläre auch, weshalb viele der Geflüchteten im Landkreis geblieben sind – sie würden sich hier wohlfühlen, sagt Lushyn. Auch Titov bestätigt: „Der Landkreis und die Selbsthilfegruppe sind wie ein Sprungbrett.“ Die Teilnehmer würden teils Deutsch auf Niveau B1 oder B2 sprechen, Eltern und Kinder seien integriert.

Mittlerweile betreut Lushyn amerikanische Studenten, ehrenamtlich arbeitet er mit Ukrainern. „Es ist sehr schade, dass der Landkreis einen so wertvollen Menschen gehen lassen hat“, meint Titov. Aber: „Sein Wunsch ist die Arbeit mit Menschen.“

Titov will selbst therapeutisch arbeiten

In Hausham gehe die Arbeit freilich weiter; Titov dankt Bürgermeister Jens Zangenfeind, der sich stark für die Ukraine-Hilfe einsetze. „Schwierigkeiten sehe ich darin, wenn sich manche Menschen nicht integrieren.“ Die Mitarbeiterin der vhs Oberland vergleicht das mit einem Moor, in dem manche feststecken würden. „Das ist nicht leicht.“ Doch auch die 40-Jährige packt das Problem selbst an: Mitte März wird sie ihre Prüfung als Heilpraktikerin für Psychotherapie ablegen – und dann selbst therapeutisch arbeiten.

Lushyn blickt ebenfalls zuversichtlich in die Zukunft. Er ist überzeugt davon, dass der Krieg irgendwann endet. Nachdem sich viele Länder positioniert haben und Waffen liefern, fragt Lushyn rhetorisch: „Wie können wir diesen Krieg nicht gewinnen?“ Allerdings rechnet der Professor mit einem weiteren Problem bei der Rückkehr der Geflüchteten. „In der Ukraine liegt die Arbeitslosigkeit bei rund 40 Prozent.“ Er betont: „Die Zukunft ist beschränkt – auch für mich.“ In den USA habe er einen Jahresvertrag an der Uni. Für die Hilfe in Deutschland ist er noch immer sehr dankbar.

Geblieben ist aber auch ein Jahr nach der Flucht sein großer Wunsch: „Ich träume immer von der Zeit, wenn ich zurück in die Ukraine fahren kann.“ Er male sich manchmal die Route aus, sagt Lushyn. Und er freut sich auf den Tag, an dem er seine Haustüre zum ersten Mal wieder aufsperren kann. Sein Zuhause – das weiß der Ukrainer von seinen Nachbarn – gibt es noch. nap

