Hausham stemmt sich gegen Gentechnik: Aktionsbündnis Zivilcourage erfolgreich

Von: Jonas Napiletzki

Macht sich gegen Gentechnik stark: Rüdiger Obermaier vom Aktionsbündnis Zivilcourage. © Thomas Plettenberg

Der Gemeinderat Hausham stützt einen Beschluss, den auch der Kreistag gefällt hat: Das Gremium positionierte sich gegen verändertes Pflanzen- und Saatgut.

Hausham – Schon im Dezember 2022 hatte das Bündnis Zivilcourage Miesbach Erfolg mit seiner Anregung: Der Kreistag erneuerte die Beschlüsse aus den Jahren 2008 und 2010, Gentechnik im Landkreis abzulehnen. Außerdem wurden die Beschlüsse um die Ablehnung aller Methoden der künstlichen Erbgutveränderungen von Pflanzen und Saatgut ergänzt (wir berichteten). Dieses Signal in Richtung EU-Kommission sollen nach Wunsch der Zivilcourage nun auch die Gemeinden mit einem Beschluss unterstützen. Der Gemeinderat Hausham kam dieser Anregung nach.

Gentechnik: Gemeinde soll Zeichen setzen

Rüdiger Obermaier, Ansprechpartner bei der Zivilcourage für Fachfragen rund um Landwirtschaft, besuchte dazu die Gemeinderatssitzung und wies auf Gefahren durch Gentechnik hin. So sei die Landwirtschaft in ihrer Artenvielfalt bedrängt. „Der Öko-Landbau kommt damit unter die Räder“, sagte Obermaier. Auf die Frage von Thomas Danzer (SPD), welche Arten von der Erbgutveränderung betroffen seien, erklärte der Zivilcourage-Sprecher, auch Grünland sei betroffen. „Es geht um die gesamte Züchtung.“

Bei dem Beschluss, den das Gremium fällen sollte, gehe es um ein „symbolisches Aufbäumen gegenüber der EU-Kommission und dem Vorhaben bestimmter Parteien“. Auch Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) betonte: „Es geht darum, ein Zeichen zu setzen.“ Gentechnik sei etwa in der Medizin sinnvoll, man müsse aber eine rote Linie ziehen. „Wir wollen wissen, was auf dem Teller liegt.“ Harda von Poser (Grüne) erklärte: „Die Mehrheit der Bevölkerung will keine Gentechnik in Lebensmitteln.“ Erich Kogler (FWG) ergänzte, es gehe auch um das Voranschreiten der Patentierungen durch Großkonzerne.

Beschluss fällt wie gewünscht

Die Mitglieder des Gemeinderats waren sich einig darin, den Beschluss aus dem Kreistag unterstützen zu wollen. Einstimmig beschlossen sie die grundsätzliche Ablehnung von Gentechnik in der Gemeinde Hausham. „Auch die neuen Methoden einer künstlichen Erbgutveränderung bei Pflanzen und Saatgut und die angestrebte Deregulierung der geltenden Agro-Gentechnik-Gesetze auf europäischer Ebene sollen abgelehnt werden.“ Ferner beschloss das Gremium, auf selbst bewirtschafteten Flächen kein entsprechend verändertes Pflanzen- oder Saatgut zu verwenden. „Pächtern solcher Flächen wird empfohlen, ebenso zu verfahren“, heißt es im Beschluss. Bei Abschlüssen neuer Pachtverträge sei diese Verfahrensweise verpflichtend zu regeln. nap

