Hausham: Gisela und Franz Aicher sind seit 65 Jahren verheiratet

Von: Christine Merk

An ihre erste Begegnung erinnern sich Gisela und Franz Aicher genau. Das war im Jahr 1955. Zwei Jahre später heirateten sie. Zum 65-jährigen Ehejubiläum gratulierte nun auch Bürgermeister Jens Zangenfeind. © thomas Plettenberg

Die Haushamer Gisela und Franz Aicher sind seit 65 Jahren verheiratet. Es war Liebe auf den ersten Blick. Zum Jubiläum gratulierte der Bürgermeister.

Hausham – Gisela Aicher erinnert sich genau, wie sie ihren Franz das erste Mal gesehen hat. Sie arbeitete damals nach ihrer Lehre im Bachmair in Rottach-Egern als Bedienung im Fischerstüberl in Schliersee. „Und da gab es jede Woche einen Tanz“, erzählt die heute 85-Jährige. Das Lokal habe eine Schwingtür gehabt, „wie bei den Cowboys“. Und an einem Abend sei Franz in dieser Schwingtür gestanden. Sie habe sofort gewusst: „Das ist er.“ Die Liebe auf den ersten Blick empfand nicht nur sie. „Es war wie ein Blitz – auf beiden Seiten.“

Noch heute denken Gisela und Franz Aicher (87) an diesen Augenblick zurück. 67 Jahre ist das her, seit 65 Jahren sind die beiden verheiratet. Sie haben viel miteinander durchgemacht. Gisela Aicher sieht darin einen der Gründe, warum sie schon so lange eine gute Ehe führen. „Schwere Zeiten schweißen zusammen“, sagt sie. Aber das allein ist es nicht. „Die Grundvoraussetzung ist Liebe und dass man wirklich aufeinander eingeht und sich gegenseitig achtet – das tun wir heute noch.“

Dabei waren sie nach diesem ersten „Blitz auf beiden Seiten“ gar nicht sofort ein Paar. Franz war in seiner Freizeit viel in den Bergen unterwegs. Schon mit 16 Jahren engagierte er sich bei der Bergwacht. Doch nach ein paar Besuchen seinerseits im Fischerstüberl und einer Zeit des gegenseitigen Briefeschreibens kamen sie doch bald zusammen. 1957 gaben sie sich das Jawort und zogen ein Jahr später ins Ruhrgebiet. Franz Aicher, der bis dahin im Bergwerk gearbeitet hatte, schrieb sich an der Bergschule in Recklinghausen ein, um Bergingenieur zu werden.

„Das war eine sehr schwere Zeit“, erinnern sich beide zurück. Schon die Wohnungssuche war lange erfolglos, denn keiner wollte seine Zimmer an ein Ehepaar vermieten. Als sie endlich eine Bleibe fanden, verkaufte Franz Aicher sein Motorrad, damit sie mit dem Geld die Möbel aus der Heimat kommen lassen konnten. Viereinhalb Jahre blieb das junge Paar im Ruhrgebiet. Franz Aicher hatte keinen höheren Schulabschluss und musste erst die zweijährige Bergvorschule besuchen, neben der normalen Schichtarbeit im dortigen Bergwerk. Dann folgten fünf Semester Ausbildung zum Ingenieur, auch das mit viel Arbeit verbunden: drei Tage Schule, drei Tage wiederum im Bergwerk.

„Wir meistern das miteinander.“

Während dieser Zeit kam die erste Tochter Gabi zur Welt. 1962 zog die junge Familie nach Hausham zurück. Dort hatte Franz Aicher nicht mehr lange Arbeit. 1966 schloss das Bergwerk. Doch dank seines Titels als Ingenieur wurde er Betriebsleiter in einem Unternehmen für Spezialtiefbau in Aibling und machte sich zehn Jahre später in der gleichen Branche selbstständig mit einer Firma für die Sanierung und Sicherung von Böschungen und Rutschungen.

Auch Gisela Aicher blieb berufstätig. Sie arbeitete auch nach der Geburt der zweiten Tochter Iris weiter als Bedienung in verschiedenen Lokalen. So konnten sich die beiden 1975 das Haus bauen, in dem sie heute noch leben. Sie beide seien „sehr zufrieden“, sagt Gisela Aicher. Sie freuen sich über zwei Enkelkinder und blicken auf ein erfülltes Leben zurück, auf viel gemeinsame Zeit beim Wandern und Skifahren in den Bergen. Und auch wenn ihnen heute wegen des Alters manches schwerfällt: „Wir meistern das miteinander.“