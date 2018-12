„Hausham ist bunter geworden“

Es hat sich einiges verändert, seit sich in Hausham Flüchtlingshelfer ehrenamtlich um die Neuankömmlinge und ihre Integration kümmern – nicht zuletzt auch die Aufgaben selbst. Beim Integrationstreffen fiel die bisherige Bilanz positiv aus.

Hausham – So manch einer hatte ein flaues Gefühl im Magen beim ersten Integrationstreffen 2015 im Haushamer Pfarrheim. „Damals war die Situation für alle Beteiligten sehr unübersichtlich und schwierig“, erinnert sich Bürgermeister Jens Zangenfeind. Existenzielle Fragen standen auf der Tagesordnung: Wie viele Flüchtlinge kommen nach Hausham? Wo sollen sie untergebracht werden? Wer kümmert sich um sie?

Mittlerweile sind diese Probleme weitgehend gelöst. Entsprechend entspannt war nun auch die Atmosphäre bei der Neuauflage des Treffens. Diesmal waren auch viele der damaligen Neuankömmlinge dabei. Mit einem Buffet voller Speisen aus ihren Heimatländern dankten sie den Helfern auf kulinarische Weise – und zeigten damit, wie gut sie sich bereits in Hausham integriert haben. „Das war ein riesengroßes Dankeschön von ihnen“, erzählt Helferkreis-Vorsitzende Barbara Kraft. Zünftige bayerische Livemusik rundete den multikulturellen Abend ab.

Dass das Thema Asyl in seiner Gemeinde relativ geräuschlos abgelaufen ist, hat für Zangenfeind mehrere Gründe. So habe man sich von Anfang an mit Nachdruck für eine dezentrale Unterbringung und damit gegen eine Erstaufnahmeeinrichtung und eine Sammelunterkunft in der Dreifachturnhalle stark gemacht. „Aber wir haben uns nicht aus der Verantwortung gezogen“, betont der Bürgermeister.

Umso wichtiger sei es gewesen, ehrenamtliche Helfer zu motivieren und Bürger zu finden, die Wohnungen für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen können. Den Auftakt markierte damals besagtes Treffen. Es wurde ein Erfolg, erinnert sich Zangenfeind: „Die Reaktionen waren überwältigend.“ Die Haushamer hätten Verständnis gezeigt und die Betreuer mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, dass das Zusammenleben „erfolgreich und friedlich gestaltet werden konnte“.

Auch interessant: Naturfreundestraße: Unterschriftenaktion für Erhalt der Bäume

Gerhard Klante, ein Helfer der ersten Stunde, teilt diese Einschätzung. Und er spielt den Ball des Lobs an die Gemeinde zurück. „Wir haben da unheimlich viel Unterstützung erfahren.“ Auch in finanzieller Hinsicht sei immer alles „Hand in Hand“ gelaufen. Kraft bestätigt das. „Der Bürgermeister hat immer ein offenes Ohr für uns. Wir empfinden das als große Wertschätzung.“

Klante weist aber auch darauf hin, dass das Thema Integration noch längst nicht vom Tisch ist, bloß weil nun die meisten Flüchtlinge mit den notwendigsten Dingen wie einem Dach über dem Kopf, einem Kühlschrank oder einem Fahrrad ausgestattet seien. Mittlerweile gehe es eher darum, die Asylbewerber in Rechtsfragen zu unterstützen.

Weiter Nachrichten aus Miesbach und Umgebung finden Sie hier.

Etliche der 100 derzeit in Hausham lebenden Männer und Frauen hätten einen ablehnenden Bescheid bekommen und stehen damit quasi vor der Abschiebung. Eine sehr schwierige Situation für die Betroffenen, berichtet Klante, zumal diese oft gut Deutsch gelernt und Arbeit bekommen hätten. „Die hängen jetzt total in der Luft.“ Auch für die Helfer sei es enorm schwer, sie weiter zu motivieren und zu beraten. Viele hätten einfach nicht das Geld, sich einen Fachanwalt zu leisten.

Dennoch würden auch die abgelehnten Asylbewerber nicht aufgeben, sondern die Ortsgemeinschaft weiter mit ihren Fähigkeiten bereichern. „Hausham ist bunter geworden“, sagt Klante. Das galt auch für das Büffet beim Integrationstreffen im Pfarrheim. „Wir sind mit gutem Essen überschüttet worden“, schwärmt Klante. Am erfreulichsten ist für ihn aber, dass sich von den knapp 70 Gästen etliche für eine Mitarbeit im derzeit aus acht bis zehn Personen bestehenden Helferkreis interessiert hätten. Für Zangenfeind ein Beweis, „wie stark unsere Ortsgemeinschaft ist“.