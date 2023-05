Hausham: Kämmerer blickt auf 20 Jahre Haushaltsplanung zurück - „Viele Wünsche, begrenzte Mittel“

Hüter der Finanzen: Nahezu alle Themen im Rathaus schlagen irgendwann bei Kämmerer Martin Reisberger auf. Die Zahlen der wichtigsten Projekte hat er stets griffbereit in Ordnern hinter sich stehen.

Martin Reisberger im Interview

Von Jonas Napiletzki schließen

Martin Reisberger plant seit 20 Jahren den Haushalt der Gemeinde Hausham. Was sich in dieser Zeit verändert hat, erklärt er im Interview.

Hausham – Fast so lange, wie es den Euro in Deutschland gibt, verwaltet Martin Reisberger (51) die Finanzen der Gemeinde Hausham. Nach seinem 20. Haushaltsplan blickt der Kämmerer im Gespräch mit unserer Zeitung gut gelaunt zurück – auf zwei Jahrzehnte mit großer Verantwortung und vielen Wünschen der Politik.

Herr Reisberger, Jahr für Jahr gehen Millionen über Ihren Schreibtisch. Haben Sie da schon einmal den Überblick verloren?

Martin Reisberger: Es ist schon ein herausfordernder Job. Die Förderverfahren und das Vergaberecht werden immer komplexer. Wenn ich da mal den Überblick verliere, schnaufe ich kurz durch – dann geht’s schon wieder (lacht).

Sie sprechen von den EU-weiten Ausschreibungen?

Reisberger: Ja. Wir reißen immer öfter die Schwellenwerte bei Bau- und Planungskosten. Für die Ausschreibung der neuen Feuerwehr-Drehleiter mussten wir extra ein Fachbüro mit einem Ingenieur beauftragen. Mit dem technischen Hintergrund kennen wir uns in der Verwaltung nicht aus. Ich bin kein Vergaberechtsgegner. Aber ein paar Paragrafen hätte man schon sinnvoller formulieren können.

Krisen erschweren die Haushaltsplanung

Wie schaffen Sie es, trotzdem motiviert zu bleiben?

Reisberger: Auch nach über 20 Jahren macht mir die Arbeit sehr viel Spaß! Das Schöne an einer mittelgroßen Verwaltung ist, dass alles über meinen Schreibtisch läuft. Ich bin Haushamer durch und durch. Darum engagiere mich auch sehr gerne für die Gemeinde.

Wollten Sie von Anfang an in die Finanzverwaltung?

Reisberger: Noch während meiner Ausbildung am Landratsamt hat die Gemeinde Hausham ihr Standesamt aufgestockt. Ich hab’ mich beworben – und Altbürgermeister Arnfried Färber hat nach dem Einstellungsgespräch gesagt: „Bassd, fang o.“ Erst vier Jahre später bin ich zur Kasse gewechselt. Als 2003 dann der Kämmerer in Ruhestand gegangen ist, bin ich nachgerückt. Vorher hatte ich mich als Verwaltungsbetriebswirt und Kommunaler Finanzbuchhalter weitergebildet – für den theoretischen Unterbau.

In der Praxis kommen oft ungeahnte Dinge dazu. Gab es etwas, das Sie besonders gefordert hat?

Reisberger: Die Krisen der letzten drei Jahre – sie brechen runter bis zur letzten Gemeinde. Früher gab’s auch Krisenmanagement, aber nicht in dieser Fülle mit Corona, Lieferengpässen, Ukraine, Inflation und gestiegenen Zinsen. Die Aufwendungen der Gemeinde steigen stark.

Trotz gestiegener Ausgaben: „Verschwendet wird nichts“

Manche Bürger kritisieren, dass die öffentliche Hand zu viel Geld ausgeben würde.

Reisberger: Die Wünsche der Politik sind fast schon unendlich – aber sie sind immer für die Bürger gedacht. Niemand arbeitet für den Selbstzweck, alles muss am Ende sinnvoll sein. Freiwillige Aufgaben können wir nur schultern, wenn die Pflichtaufgaben gesichert sind. Das hinterfragen wir bei jeder Entscheidung. Unterm Strich haben wir sicher kein Einnahmeproblem, sondern eher ein Ausgabeproblem. Aber verschwendet wird nichts. So etwas wie im Schwarzbuch der Steuerzahler passiert in der Gemeinde Hausham sicher nicht.

Rechnen Sie damit, dass bald mehr freiwillige Aufgaben warten müssen?

Reisberger: Im nächsten Jahr kann das schon passieren. Trotz eines gesunden Haushalts hat es zuletzt den Kommunalen Wohnungsbau am Huberspitzweg getroffen. Wichtig ist aber: Solche Projekte, wie auch die Kinderbetreuung, sind nicht gestorben. Aber sie sind eben die derzeit größten Herausforderungen.

Gehen Ihnen solche Hürden auch nach Feierabend nach?

Reisberger: Es sind Kleinigkeiten, die mir auch mal kurz vor dem Bettgehen einfallen – im Großen und Ganzen kann ich das gut trennen. So, wie mich meine Abteilung im Rathaus unterstützt, macht es meine Frau zuhause. Um richtig abzuschalten, setze ich mich aber am liebsten allein ans Klavier. Da braucht dann auch keiner zuhören (schmunzelt).

Tipp für Privathaushalte: „Ein guter Überblick“

Ihre Haushaltspläne sind bisher immer genehmigt worden. Haben Sie auch einen Tipp für den privaten Umgang mit Geld?

Reisberger: Am einfachsten wäre es, nur das auszugeben, was man hat. Aber es gibt natürlich viele Wünsche und nur begrenzte Mittel – das kenne ich als Buchhalter daheim genauso wie von der Gemeinde (lacht). Dann ist ein guter Überblick gefragt.

Dafür gibt’s den Haushalt der Gemeinde heuer zum ersten Mal digital.

Reisberger: Ja, das hat uns gut gefallen. Es ist weniger Aufwand, weniger Papier – ein echter Vorteil der Digitalisierung. Im Landratsamt hatte ich 1996 noch gar keinen Computer. In all den Jahren hat sich eben viel getan.

Die Mitglieder des Gemeinderats haben auch den Haushaltsplan fürs Jahr 2023 einstimmig genehmigt – allerdings nicht ohne mahnende Worte zur Sparsamkeit.

