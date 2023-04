Hausham: Kindergarten Regenbogen wird erweitert - 50 neue Plätze geplant

Von: Jonas Napiletzki

Platz für mehr Plätze: Am Kindergarten Regenbogen will die Gemeinde Hausham ein Haus anbauen, das den Bestand an der Westseite spiegelt. © Thomas Plettenberg

Knapp gewordene Kindergartenplätze könnten in Hausham bald der Vergangenheit angehören: Die Gemeinde hat sich für einen Anbau am Kindergarten Regenbogen entschieden.

Hausham – Zwei Varianten hatte das Architektenpaar Lucia und Thomas Holzer im Gemeinderat Hausham im Gepäck. Und beide Pläne für die Erweiterung des Kindergartens Regenbogen enthielten zusätzliche Gruppenräume, einen größeren Speisesaal, einen Elternwartebereich, separate Betreuungsräume und Platz fürs Personal. Dass sich die Ratsmitglieder trotzdem schnell für eine Variante entscheiden konnten, lag letztlich an den Größenunterschieden der Pläne. Denn: Die derzeit vier Gruppen mit 100 Kindern teilen sich schon jetzt auf nur 3,5 Räume auf. Und während die erste Variante in einem aufgesetzten Obergeschoss mit Pultdach nur zwei weitere Gruppenräume schaffen würde, waren es in der zweiten Variante gleich drei – mit 50 zusätzlichen Plätzen.

Letzterer Plan, der das Areal mit einem östlich angebauten Haus künftig in U-Form einfassen soll, fand im Gemeinderat deutlich mehr Gefallen. Alle drei zusätzlich geschaffenen Gruppenräume finden im ersten Obergeschoss Platz, während im Erdgeschoss ein Turnraum, Nebenräume und ein großer Speisesaal entstehen. Zusätzlich sind zwei Galerie-Zimmer im Dachgeschoss vorgesehen.

Kosten für Anbau: Drei Millionen Euro

Auch die beiden Planer hatten sich vor der Abstimmung für die zweite Möglichkeit starkgemacht. Das aufgesetzte Geschoss mit Pultdach sei von der Statik her nur mit Stützen realisierbar, was die exakte Kalkulation der Kosten erschwere, erklärten die Architekten. Auch optisch sahen sie in einem alternativen Anbau, der das bestehende Haus im Westen auf der gegenüberliegenden Seite spiegelt, Vorteile. Dass die zweite Variante mit knapp drei Millionen Euro um eine Million Euro teurer als das aufgesetzte Geschoss kalkuliert ist, schreckte die Ratsmitglieder nicht. Kämmerer Martin Reisberger hatte zuvor grünes Licht auch für die teurere Variante gegeben. Immerhin seien rund 60 Prozent der Kosten durch den Finanzausgleich des Freistaats gedeckt, erklärte er. Außerdem hätte das Aufstocken nur 125 Plätze ermöglicht – womit die Gemeinde um 25 Plätze hinter dem festgesetzten Bedarf zurückgeblieben wäre.

Thomas Danzer (SPD) stimmte ebenfalls für die Anbau-Lösung, merkte jedoch an, dass im Speisesaal zur Anlieferung von Essen ein eigener Zugang sinnvoll sei. Außerdem fragte er, ob das angebaute Haus auf die gleiche Höhe wie das Bestandsgebäude an der Westseite angehoben werden könne, um das Dachgeschoss noch besser nutzen zu können. Beide Anregungen nahmen die Architekten wohlwollend auf – vor der Eingabeplanung könnten Änderungen leicht eingearbeitet werden. Allzu viel Zeit dürfte bis dahin aber nicht mehr vergehen: Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) hatte schon in der vorangegangenen Sitzung Ende März von einem steigenden Bedarf gesprochen.

Zwei Großtagespflege-Stellen als Zwischenlösung

Auch deshalb will die Gemeinde möglichst zeitnah mit den beiden geplanten Großtagespflegestellen vorübergehend Abhilfe schaffen. Wie berichtet, entstehen in einem Wohnhaus an der Grenzstraße, das die Gemeinde geerbt hat, bis zu zehn Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr. Außerdem plant das Rathaus an der Nagelbachstraße zehn bis 20 weitere Betreuungsplätze in einer zweiten Großtagespflege. Für beide Projekte, die als Zwischenlösung bis zur Erweiterung des Kindergartens angedacht sind, sucht die Gemeinde auf ihrer Homepage bereits nach Personal – auch wenn die Umbauarbeiten noch nicht erfolgt sind. Aber: „Wir haben den Anspruch, niemanden abweisen zu müssen“, hatte Zangenfeind zuletzt erklärt. Diesem Ziel scheint Hausham nun schrittweise näherzukommen. nap

