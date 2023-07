Hausham: Kinderpflegerin und Erzieherin verabschieden sich in den Ruhestand

Von: Christine Merk

Mit einem strahlendem Lachen sind Astrid Brantsch (r.) und Steffi De Biasio den Kindern stets begegnet. Nun gehen beide in den Ruhestand. © Thomas Plettenberg

Wie viele Kinder Astrid Brantsch und Steffi De Biasio betreut haben, lässt sich kaum nachzählen. Nach 37 und 47 Jahren gehen nun beide in den Ruhestand.

Hausham – 47 Jahre war Steffi De Biasio als Kinderpflegerin bei der Gemeinde Hausham, Astrid Brantsch blickt auf 37 Jahre als Erzieherin und Kindergartenleiterin zurück. Nun wurden beide in den Ruhestand verabschiedet – „leider“, sagte Bürgermeister Jens Zangenfeind bei der Verabschiedung und meinte: „Sie sind immer herzlich willkommen.“

„Generationen von Kindern betreut“

Brantsch wurde 1986 als Leiterin des damals einzigen Kindergartens eingestellt, weiß Zangenfeind. Ab 1998 leitete sie drei Kindergärten in der Gemeinde, seit 2004 den Kindergarten Sonnenschein. „Frau Brantsch ist ein ,Urgestein’ im besten Sinne“, findet der Bürgermeister. Sie habe Generationen von Kindern betreut und geprägt, all ihr Wissen, ihr Herzblut und ihr Engagement in ihr Amt eingebracht. „Sie war immer für die Kinder da, auch in schwierigen Zeiten wie der Corona-Pandemie.“ Brantsch habe zudem eine „sehr starke durchschlagskräftige Art“ bewiesen. Ihre Wünsche waren kaum abzuschlagen, erinnert sich Zangenfeind, doch war auch klar: Wenn sie etwas einfordert, ist es berechtigt.

Die Sorge für die ihr anvertrauten Kinder stand auch für De Biasio nie in Frage. „Sie hat ein unglaublich gutes Gefühl für die Kinder, und man sieht, wenn ein Kind auf sie zugeht, strahlt sie“, teilt Zangenfeind mit. 47 Jahre war sie in verschiedenen Kindergärten der Gemeinde tätig. Sie habe Werte hinterlassen, sagt der Bürgermeister. Mit kleinen Geschenken bedankte er sich bei den zwei Frauen und versicherte: Gemeinde und Team werden sie nie vergessen. cmh

