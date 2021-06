Hausham legt nach: Gemeinde schafft bezahlbaren Wohnraum in Abwinkl

21 Wohnungen zur Miete

Von Christian Masengarb schließen

Mehr bezahlbaren Wohnraum als ursprünglich geplant will die Gemeinde Hausham im Baugebiet Abwinkl schaffen: Auch am Huberspitzweg sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen.

Hausham - Die Idee, im Baugebiet Abwinkl mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, kam der Haushamer Gemeindeverwaltung beim Bewerbungsverfahren für die Wohnungen an der Huberbergstraße. Über 300 Interessenten hatten sich für die dortigen bezahlbaren Unterkünfte gemeldet, berichtet Zangenfeind. Die meisten werden leer ausgehen. Gleichzeitig habe die Gemeinde gemerkt, wie günstig die Fördersituation ist. „Der Freistaat nimmt viel Geld in die Hand“, sagt der Bürgermeister. Hausham wolle beides zusammenbringen. „Wenn wir schon die Chance haben, nutzen wir sie auch.“

Am Huberspitzweg will die Gemeinde daher gegenüber dem Volksfestplatz selbst 21 Wohnungen bauen und günstig vermieten. Untergebracht sein werden diese in zwei dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage und insgesamt acht Carports. Derzeit plant die Verwaltung laut Zangenfeind familiengerechte drei Vier-Zimmer-Wohnungen und neun Drei-Zimmer-Wohnungen mit ein. Die genaue Zahl werde sich am Bedarf orientieren. Die Details bleiben flexibel, den grundlegenden Plan hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Mehr bezahlbarer Wohnraum in Abwinkl

Damit bekommt das Baugebiet am Huberspitzweg ein neues Gesicht. Vor drei Jahren plante die Gemeinde auf dem rund 6000 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber dem Alpengasthof Glück Auf sechs Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus. Daraus sind nun fünf Doppelhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser geworden – mehr Wohnraum also, vor allem mehr bezahlbarer.

Wie berichtet, besteht das Baugebiet Abwinkl aus drei Bebauungsplänen: einem für den Ersatzbau des Hauses Bambi der Lebenshilfe, einem für Wohnhäuser an der Huberbergstraße und jenem für den Huberspitzweg. An der Huberbergstraße hat die Gemeinde von Beginn an günstigen Wohnraum eingeplant. Der am Huberspitzweg kommt nun hinzu.

Der Plan dort im Detail: Eines der Mehrfamilienhäuser wird das Gebiet im Osten parallel zur Schlierach abschließen, das andere im 90-Grad-Winkel westlich daneben entstehen. Die Grundflächen messen rund 350 Quadratmeter, die maximale Wandhöhe steigt von ursprünglich geplanten 6,80 auf neun Meter. Die Doppelwohnhäuser bleiben weiterhin höchstens 6,80 Meter hoch. Neu im Plan sind auch zwei Wohnwege, die den Zugang zu den dahinter liegenden Grundstücken erleichtern.

Schallschutz zum Volksfest hin

Die neuen, größeren Häuser dienen auch dem Schallschutz, sagt Zangenfeind. Der sei aufgrund des angrenzenden Volksfestplatzes wichtig, bei Mehrfamilienhäusern baulich aber leichter umsetzbar: Beispielsweise fangen auch Tiefgarageneinfahrt und Carports Immissionen ab. Deswegen, und weil sie sich durch die Hanglage besser einfügen, entstehen die größeren Häuser am östlichen Ende des Platzes.

Die Gemeinde wird den Bebauungsplan nun erneut auslegen. Ende Juli will Zangenfeind die genauen Bewerbungsrichtlinien für den bezahlbaren Wohnraum festzurren, im Spätsommer das Bewerbungsverfahren abschließen. Die Erschließungsmaßnahmen dürften im kommenden Jahr starten.