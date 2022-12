Hausham: 34-Jähriger lässt 80.000 eigene Müsliriegel produzieren - „Ehrlich und gesund“

Von: Jonas Napiletzki

Matthias Kraupe ist mit dem Ergebnis zufrieden. Der rote Riegel enthält Rote Bete und Kakao – die Basis besteht aus Haferflocken. © Thomas Plettenberg

Auf der Suche nach einem gesunden Müsliriegel ist Matthias Kraupe nicht fündig geworden. Der 34-Jährige aus Ostin hat deshalb seinen eigenen Riegel entwickelt: den Omnibar.

Hausham – Eigentlich wollte Matthias Kraupe nur gesunde Müsliriegel essen. Heute ist er Geschäftsführer der MKM GmbH, sitzt in seinem Büro mit Espressobar in Hausham und hat die ersten 80 000 eigenen Riegel produzieren lassen. „Das, was ich gesucht habe, gab es eben noch nicht auf dem Markt“, erklärt der 34-Jährige und zuckt mit den Schultern. Er habe nie das Ziel gehabt, unbedingt ein Unternehmen zu gründen, sagt er.

Das Start-Up in den alten Lagerräumen der Eham-Schreinerei in Eckart läuft gut. Viel besser jedenfalls, als ihm zahlreiche Kritiker anfangs vorhergesagt hätten. Seine Riegel verkauft der 34-Jährige etwa zur Hälfte im Internet, zur anderen Hälfte im Einzelhandel. Zu finden sind sie beispielsweise in Edeka-Filialen in Rottach, Miesbach und München oder im Rewe in Hausham.

Wenn Kraupe in seinen Riegel beißt, lächelt er. Auf der Verpackung steht der Name „Omnibar“ – ein Mix aus dem lateinischen Wort für „alle“ und dem englischen Begriff für „Riegel“. Das war das Ziel: „Wir wollten einen Riegel herstellen, der ehrlich, gesund und für alle genießbar ist.“ Auch deshalb ist das Produkt vegan, bio, glutenfrei, CO2-neutral und enthält laut Kraupe mit lediglich rund 2,5 Gramm etwa 70 Prozent weniger Zucker als ein durchschnittlicher Müsliriegel.

Die Basis besteht aus Haferflocken

Die Idee kam dem Ostiner Familienvater mit dem Blick auf die Inhaltsstoffe der Riegel, die er früher bei sich hatte. Kraupe war angestellt bei Red Bull, Adidas und für Projekte mit Audi und den FC Bayern München unterwegs – immer auf der Suche nach einem schnellen Snack.

Bei der Erzählung verzieht er sein Gesicht und sagt: „Ein billiger Müsliriegel kostet fünf Cent in der Produktion.“ Da wolle er gar nicht mehr reinbeißen. Der Omnibar liege bei rund 90 Cent in der Herstellung. An der Kasse spiegelt sich das im Stückpreis rund 1,99 Euro wieder.

Versuch geglückt: Der Omnibar-Gründer ist mit dem Ergebnis aus Küchenversuchen zufrieden. © privat

Kunden bekommen dafür eine Basis aus Haferflocken, die mit Gemüse statt mit Obst angereichert ist. Statt Palmöl steckt Olivenöl drin, weitere Details wie Ingwer, Hanfsamen oder Kurkuma verfeinern den Geschmack. Gelbe Rüben sind als kleine Stücke erkennbar, Zimt schmecken Kunden deutlich heraus.

Gesunde Entwicklung auch für die Firma geplant

Die Idee aus dem Jahr 2018 mündete Ende 2021 im fertigen Produkt. Bei der Rezeptur-Entwicklung in Küchenversuchen hatte der Profi-Vegan-Koch Sebastian Copien geholfen, nun werden zwei Varianten – Rote-Bete-Kakao und Gelbe Rübe mit Ingwer – in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) produziert.

In der Zwischenzeit kümmerte sich Kraupe auch um viele Vorschriften, die mit den Siegeln einhergehen. „Da habe ich mir viel selbst erarbeitet.“ Der Moment, als er vor 14 Monaten die erste Lieferung in den Händen hielt, war entsprechend „genial“, bestätigt Kraupe. „Endlich hatten wir etwas, was man auch Freunden in die Hand geben konnte.“

Finanziell steht das Unternehmen des 34-Jährigen bisher aber nur indirekt auf eigenen Beinen: die parallel gegründete Marketing- und Managementagentur MKM, ebenfalls unter einem Dach mit den Omniriegeln, läuft dank zahlreicher Sport-Kontakte sehr gut. In den Omnipages, ein zweimal im Jahr erscheinendes Magazin unter Redaktionsleitung von Linda Ewert, sind zuletzt mehrere Profi-Sportler erschienen. Unter anderem hatte das Magazin mit Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn und Florian Gschwandtner – Gründer der Fitness-App Runtastic – gesprochen.

Messen und Mund-zu-Mund-Propaganda helfen dem Haushamer

Schnelles Wachstum für den Bereich der Riegel strebt Matthias Kraupe aber nicht unbedingt an. „Gesund“ soll sich auch die Sparte selbst entwickeln. Dankbar für den Vertrieb seien speziell Messen und die Mund-zu-Mund-Propaganda. Ihm und seinen zehn Mitarbeitern sei aber die Botschaft des Unternehmens am wichtigsten, betont der 34-Jährige: „Es geht uns darum, immer etwas Positives zu sehen.“ Gesunde Ernährung ist freilich ein Teil davon, wie das Grinsen des jungen Unternehmers unschwer erkennen lässt.

