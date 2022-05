Hausham: Über 100 Teilnehmer beim Ramadama - 18 Vereine und Organisationen beteiligt

Von: Jonas Napiletzki

Die Teilnehmer des Haushamer Ramadama, hier am Volksfestplatz. Bürgermeister Jens Zangenfeind (mit hellblauer Jacke im rechten Bereich) war ebenfalls zum Treffpunkt gekommen. © Christian Scholle

Rund 100 Teilnehmer von 18 Vereinen und Organisationen haben zum 17. Mal in Hausham aufgeräumt. Die Ramadama-Aktion der Gemeinde fand am vergangenen Samstag ab 9 Uhr statt.

Hausham - Die Ramadama-Aktion solle das Gespür und die Liebe zur Umwelt fördern, sagt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind. „Die wichtigste Botschaft der Aktion ist für uns, dass man sorgsam und rücksichtsvoll mit der Umwelt umgehen muss.“

Viele Teilnehmer haben schon „Stammrouten“

Ins Leben gerufen habe die Aktion „insbesondere Altbürgermeister Hugo Schreiber und Bernhard Rieß“. Letzterer ist Mitarbeiter im Passamt der Gemeinde und geht in den nächsten Wochen in Rente, sagt Zangenfeind. Aber: „Erfreulicherweise werden beide auch weiterhin die Aktion mitunterstützen.“ Die Hauptverantwortung für die Organisation und Durchführung übernimmt künftig Rieß’ Nachfolgerin im Passamt, Kathi Czernik.

Die meisten Teilnehmer wüssten aber bereits, wo sich der meiste Schmutz und Abfall verbirgt – „sie haben ihre ,Stammrouten’“, erklärt der Rathaus-Chef. „Gerade die Kinder und Jugendlichen, die an der Aktion teilnehmen, erfahren sehr schnell, was es bedeutet, wenn man den Müll in die Landschaft entsorgt.“

Müll, Zigarettenschachteln und Tüten an Durchfahrtsstraßen

In den vergangenen Jahren sei dies gut gelungen. Zangenfeind: „Die regelmäßigen Aktionen zeigen, dass die Verschmutzung tendenziell eher zurückgeht. Dies heißt aber noch lange nicht, dass wir mit dem Zustand zufrieden sind.“ Gerade an Durchfahrtsstraßen würden viele Müll, Zigarettenschachteln und Essenstüten in die Landschaft werfen. „Viele entsorgen ihren Müll aus dem Autofenster“, kritisiert der Bürgermeister.

