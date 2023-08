Schlierachtaler platteln in Ohio

Von: Christine Merk

Mit ihren Auftritten sorgten die Haushamer für Aufsehen beim Gaufest in der Nähe von Cleveland. © privat

Trachtler aus Hausham sind zu Gast beim Gauverband Nordamerika. Der Kontakt wird seit Jahrzehnten gepflegt.

Hausham/Ohio – Als Anfang des vergangenen Jahrhunderts viele Menschen aus Europa nach Amerika auswanderten, waren darunter auch Haushamer. Die Trachtler unter diesen Mutigen wollten ihre Traditionen in der Ferne weiter pflegen, und so wurde der Gauverband Nordamerika gegründet.

70 Vereine aus USA und Kanada

Heute gehören ihm etwa 70 Vereine aus den USA und Kanada an, wissen die Schlierachtaler Hausham. Sie pflegen seit Jahrzehnten Kontakt in die USA, denn: „Auch aus Hausham suchten einige Mutige ihr Glück jenseits des Atlantiks“, berichtet Schriftführerin Sabine Winklmaier. „Dort gründeten sie 1928, in Anlehnung an ihre alte Heimat, den G.T.E.V. Schlierachtaler Stamm – New York.“

Eine Abordnung der aktiven Plattlergruppe des Schlierachtaler Stamms Hausham war nun zu Gast beim 29. Gaufest des Gauverbands Nordamerika in Sendusky im US-Bundesstaat Ohio. Es war der zweite Besuch nach 2018. Damals flogen einige Haushamer nach New York, um das 90-jährige Jubiläum der Schlierachtaler New York zu feiern.

Haushamer Landler auch in Ohio bekannt

Beim Gaufest in diesem Jahr waren die Bayern als Ehrengäste eingeladen. Mit ihrer Anwesenheit und dem Ehrtanz sorgten sie für großes Aufsehen, berichtet Winklmaier. Sie plattelten zur Melodie des Haushamer Landlers, der tatsächlich auch jenseits des Atlantiks bekannt ist.