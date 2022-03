Hausham: Streit um Sperrung des Bahnübergangs - Straßenbauamt und Konzern uneins

Von: Jonas Napiletzki

Stau in Hausham hat zuletzt auch die Ampelregelung des neuen Bahnübergangs verursacht. Künftig dürfte es noch deutlich enger zugehen, wenn die B 307 am Ortsausgang nach Schliersee halbseitig gesperrt ist. © Thomas Plettenberg

Mit der ersten Wasserleitung geht’s los: Am Montag, 21. März, beginnen die Bauarbeiten am Fahrbahnrand zwischen der Althaushamer Straße und der Agip-Tankstelle an der B 307 am Haushamer Ortsausgang.

Hausham – Eine Woche nach dem Baustart, am 28. März, werden Autofahrer erste Einschnitte spüren: Dann wird der Streckenabschnitt am Haushamer Ortsausgang bis 19. August halbseitig gesperrt – und der Bahnübergang wegen der nachfolgend erwarteten Staubildung ebenso lange voll gesperrt.

Schon vor der Sperrung sind sich Straßenbauamt und Bahn uneins darüber, wer für deren genaue Umsetzung verantwortlich ist. Die Sperrung gilt nicht nur für Autos, die den Gleisbereich bei Stau nur schlecht räumen können, sondern auch für Fußgänger – obwohl die Schranken in Betrieb bleiben, ein Queren für sie also technisch ungefährlich wäre. Das Fußgänger-Verbot begründete Ingenieur Ferdinand Klettner, dessen Büro Infra mit der Planung betraut ist, mit einer Verordnung der Bahn.

Ein Sprecher des Unternehmens kontert nun auf Nachfrage: „Eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger ist nach Aussage des Bauamtes Rosenheim nicht erforderlich, da diese die Unterführung am Haltepunkt Hausham nutzen können.“ Diese Haltung hatte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) stark kritisiert. Schulkinder müssten einen Umweg in Kauf nehmen. Zudem sei die Unterführung nicht barrierefrei.

Straßenbauamt sieht Bahn als projektbeteiligt - Doch der Konzern will nicht verantwortlich sein

Die Bahn sieht sich jedoch nicht in der Verantwortung. Die Anfrage der verantwortlichen Straßenverkehrsbehörde zur Komplettsperrung sei beim Konzern erst in der vergangenen Woche eingegangen. Der Bahnsprecher bestätigt zwar, ein rechtzeitiges Räumen der Gleise sei wegen des Staus nicht möglich. „Deshalb wurden wohl entsprechende Entscheidungen getroffen.“ Aber: Die „verkehrsrechtliche Anordnung“ zur Sperrung liege dem Konzern gar nicht vor, stammt also nicht von der Bahn.

Dass der Bahnübergang überhaupt technisch in Betrieb bleibt und nicht mitsamt der Schranken vollgesperrt wird, erklärt der Sprecher so, dass eine Außerbetriebnahme eine Frist von vier bis sechs Wochen für Betriebs- und Bauanweisungen erfordert hätte. Weitere Fristen zur Errichtung von Langsamfahrstellen kämen hinzu. Zu deutsch: Das Straßenbauamt hätte den Bahnübergang wohl ursprünglich vollsperren wollen. Weil das nun zeitlich nicht mehr klappt, bleibt der Übergang eben technisch in Betrieb und wird simpel mit Baken abgesperrt. Warum dieser Umstand dann nicht zum Vorteil einer geöffneten Fußgängerquerung genutzt wird, also aus der Not keine Tugend gemacht wird, bleibt unklar. Folgt man der Auffassung des Bahnsprechers, sieht das Straßenbauamt schlicht keinen Bedarf nach dieser Sonderlösung.

Das Straßenbauamt Rosenheim schreibt auf Nachfrage unserer Zeitung indes, die Fragen zur Verkehrsführung würden „auch direkt die Projektbeteiligten bei der Bahn betreffen“. Die Antworten auf die von der Redaktion gestellten Fragen zur Fußgängerquerung und zur Vollsperrung des Bahnübergangs müssten deshalb erst noch mit dem Konzern abgestimmt werden.

Beschilderung an der Autobahn geplant

Die Baumaßnahme, bei der zwei Querungsinseln, ein Geh- und Radweg und Leitungsverlegungen geplant sind, hatte auch im Gemeinderat für Diskussionen gesorgt. Bürgermeister Zangenfeind versuchte dort gegenüber Klettner die Auswirkungen abzumildern: „Die Ampeln zur halbseitigen Sperrung müssen intelligent geschalten werden.“ Klettner zufolge würden diese ans Verkehrsaufkommen angepasst. Zangenfeind erinnerte jedoch daran, dass Autofahrer am Bahnübergang zuletzt „geschmeidige 15 Meter Abstand“ gehalten hätten, weshalb Ampeln nicht umgeschaltet hätten. Er forderte eine Beschilderung. Diese sei problemlos umsetzbar, sagte Klettner.

Als weiteren Hinweis gab der Bürgermeister dem Ingenieur die Bitte mit, bereits an der Autobahn auf das Nadelöhr hinzuweisen. Klettner: „Es ist in unserem eigenen Interesse, dass möglichst wenige Autos durchrauschen.“ Sonst machten die Bauarbeiten keinen Spaß. Er versprach Hinweisschilder.

Willi Halletz (Grüne) merkte zudem an, dass an der B 307 kurz nach dem Bahnübergang ein Brot-Verkaufswagen stehe, dessen Kunden den Geh- und Radweg zuparken. Erfolgsaussichten auf einen Standortwechsel weg vom Privatgrund sah Klettner aber nicht. „Wir können nur im Gespräch einen alternativen Standort anregen.“

