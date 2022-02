Hausham: Unverständnis über Linie des Landratsamts

Von: Christian Masengarb

Das Grundstück in der Alpenstraße. © Screenshot Bayernatlas

Haushams Bauausschuss sieht grundsätzlich Platz für Bauvorhaben in der Alpenstraße, dass das Landratsamt verhindern will. Die Gemeinde will nun das Gespräch suchen.

Hausham – Der Bauausschuss der Gemeinde Hausham hat sich bei seiner jüngsten Sitzung gegen eine Einschätzung des Landratsamts gestellt. Ein Antragssteller hatte im Vorbescheid prüfen lassen, ob er an das bestehende Einfamilienhaus in der Alpenstraße 64 ein zwölf Meter mal 9,75 Meter großes Einfamilienhaus anbauen darf. Darf er nicht, habe das Landratsamt geantwortet, erklärte Bauamtsleiterin Petra Sperl. Die Größe des geplanten Baus sei zwar in Ordnung, das Haus rücke aber in Richtung des östlichen Bergrückens in den Außenbereich. Dort darf nicht gebaut werden.

Vom Landratsamt gezogene Linie „sehr eng“

Interessant ist die Frage, weil laut Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) ein Gericht unlängst alle Bereiche am Bergrücken ab dem Hang den Außenbereich zugeordnet hatte. Von diesem sei der jetzige Antrag aber „weit entfernt“. Zangenfeind stellte deshalb fest: „Irgendwo muss eine Grenze sein.“

„Sehr eng“, fand auch Sperl die vom Landratsamt gezogene Trennlinie zum Außenbereich. Orientiere man sich an der nördlichen und südlichen Bebauung, rücke diese weiter nach Osten. Das ließe genügend Platz für das zusätzliche Haus. Da außerdem der Hang weiter entfernt beginne und in der Nachbarschaft zuletzt mehrfach nachverdichtet worden sei, sei an der Stelle grundsätzlich Platz für einen Anbau.

Dem stimmte Josef Schaftari (CSU) zu. „Ich wäre froh, wenn das Landratsamt bei anderen Bauvorhaben auch so sensibel gewesen wäre“, sagte er. Er habe kein Problem mit einer weiter gefassten Linie, die Platz für das Haus lasse. Die Haltung des Landratsamts bezeichnete er als „unverständlich“.

Bauausschuss erteilt Vorbescheid einstimmig das Einvernehmen

Auch Bürgermeister Zangenfeind sagte, die weiter gefasste Linie sei für ihn die schlüssigere Variante. Er schlug vor, sich mit dem Landratsamt zusammenzusetzen, die Linie zu besprechen und eine einvernehmliche Lösung zu suchen. „Schlimmstenfalls könnten wir eine Klarstellungssatzung machen.“

Der Gemeinderat ging den ersten Schritt auf diesem Weg. Er erteilte dem Bauvorbescheid einstimmig das gemeindliche Einvernehmen. Der Antragssteller will nun einen Bauantrag stellen.