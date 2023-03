Hausham: Wechsel im Gemeinderat - Halletz beantragt Entlassung

Gesundheit ausschlaggebend

Das Grünen-Mitglied Willi Halletz will sein Mandat im Haushamer Gemeinderat niederlegen. Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärt er die Hintergründe.

Hausham – Nach dem großen Krach im Januar kehrte wieder Ruhe ein im Haushamer Gemeinderat. Das lag zum einen daran, weil der Auslöser für den Zwist zwischen Willi Halletz (Grüne) und dem Rest des Gremiums – der Zuschuss für den im Insolvenzverfahren befindlichen FC Hausham und die Rolle Halletz’ in der Kündigung zweier Darlehensverträge – nicht mehr auf der Tagesordnung stand.

Zum anderen war Halletz aber auch gar nicht mehr in die folgenden Sitzungen gekommen. Er habe sich aus gesundheitlichen Gründen entschuldigen lassen, erklärt Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) auf Nachfrage. Mittlerweile steht fest, dass der Grünen-Gemeinderat sein Mandat niederlegen will. Sein Antrag auf Entlassung steht auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am Montag, 13. März.

Halletz war 33 Jahre lang ehrenamtlich aktiv

Halletz habe dem Rathaus schriftlich mitgeteilt, dass er Ende Februar auf eigenen Wunsch von seinem Amt zurücktreten werde, teilt Zangenfeind mit. Formell brauche es dafür einen aber einen mehrheitlichen Beschluss, weshalb der Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung behandelt werde. Halletz müsse dafür nicht persönlich anwesend sein, da er ohnehin nicht mitstimmen dürfe. Unabhängig davon habe seit des Streits in der Januarsitzung kein Gespräch mehr stattgefunden, betont Zangenfeind.

Auf Anfrage unserer Zeitung äußert sich Halletz dafür sehr ausführlich zu seinen Gründen. „Die Entscheidung, aus diesem Gremium auszusteigen, fiel Anfang Februar“, erklärt der Haushamer. „Ich habe gesundheitliche Probleme, bei denen ich nicht weiß, wie sie sich weiter entwickeln und wie lange dies dauert.“ Das sei der wesentliche Grund für seinen Rückzug. Auch „Anfeindungen und falsche Vorhaltungen“ ihm gegenüber hätten einen Teil dazu beigetragen, seien aber nicht ausschlaggebend gewesen. „Ich habe ein dickes Fell.“

+ Willi Halletz Grünen-Gemeinderat © THOMAS PLETTENBERG

Mit Blick auf die Zukunft sagt Halletz: „Nach 33 Jahren im Ehrenamt, zumeist für die Kinder in Hausham, werde ich mich jetzt nicht mehr auf ein Ehrenamt einlassen.“ Eine Ausnahme will er für den Grünen-Ortsverband machen; die Treffen würden meist online stattfinden und seien „absolut stressfrei“. Man könne sich irgendwann keine Kritik mehr von Menschen anhören, „die fast nichts für das Ehrenamt machen, aber dann alles besser wissen“, erklärt Halletz weiter. Die Erfahrungen im Gemeinderat beschreibt er als wichtig. „Ob das letztlich positiv war, lasse ich dahingestellt.“

Nachfolge unklar - Dank an die Wähler

Bedanken möchte sich Halletz bei seinen Wählern. „Sie haben mich gewählt, weil ich mich nicht verbiegen lasse, und sie wussten, dass ich mich für sie einsetzte. Dass das nun nicht mehr der Fall ist, tut mir wirklich leid“, schreibt der Haushamer. Vermissen werde er seine Aufgaben als Seniorenbeauftragter – der Umgang mit Menschen, die ihn schon als Bub gekannt hatten, sei immer etwas Besonderes für ihn gewesen. Aber: „Ich bin ja nicht aus der Welt und stehe für Anfragen jederzeit zur Verfügung.“ Auch als Bürger könne man sich einbringen. „Und wer weiß, was 2026 passiert“, schreibt Halletz. Im Jahr 2026 finden die nächsten Kommunalwahlen statt.

Noch ungeklärt ist auch die Frage, wer die Nachfolge Halletz’ im Gemeinderat antreten wird. Die erste Nachrückerin auf der auf den Ergebnissen der Kommunalwahl 2020 basierenden Liste habe die Gemeinde bereits angeschrieben, aber noch keine Antwort erhalten, teilt Rathausgeschäftsleiter Rudi Randler mit. Deshalb habe man eine mögliche Vereidigung auch noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt.

Der Bürgermeister respektiert die Entscheidung Halletz’. Zum Zwist im Gremium wolle er nicht nachtarocken, betont er. Der Gemeinderat als Gremium habe in dieser schwierigen Phase die Ruhe und den Zusammenhalt bewahrt und sei schnell zur Sacharbeit zurückgekehrt. Jeder dürfe seine Meinung haben und diese auch in die Diskussion einbringen. In persönlichen Reibereien sollte man sich dabei aber nicht verlieren, sondern lieber weiter an Projekten arbeiten. „Und da“, sagt Zangenfeind, „haben wir genug zu tun.“ sg/nap

