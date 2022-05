Haushamer (80) schwer verletzt - Kompressorschlauch platzt

Von: Christian Masengarb

Haushamer (80) schwer verletzt - Kompressorschlauch platzt © Friso Gentsch

Ein Haushamer (80) ist schwer verletzt worden, als ihm bei Arbeiten in seiner Fahrradgarage der geplatzte Druckluftschlauch eines Kompressors im Gesicht getroffen hatte.

Hausham – Ein 80-jähriger Haushamer ist am frühen Dienstagnachmittag schwer verletzt worden, als ihm bei Arbeiten in seiner Fahrradgarage der geplatzte Druckluftschlauch eines Kompressors im Gesicht getroffen hatte. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.50 Uhr an der Schmiedgasse und ließ zunächst noch deutlich Schlimmeres vermuten: Weil Anrufer der Leitstelle einen explodierten Kompressor in einem Gebäude gemeldet hatten, hatte diese einen Großeinsatz der Feuerwehren Hausham, Agatharied, Miesbach und Schliersee sowie von BRK, Notarzt und Polizei ausgelöst.



Vor Ort angekommen gaben die Einsatzkräfte jedoch schnell Entwarnung. Sie fanden zwar den schwer im Gesicht verletzten 80-Jährigen vor, den sie per Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus bringen ließen. Die befürchtete Explosion hatte es jedoch nicht gegeben. Außer dem 80-Jährigen war niemand verletzt gekommen. Die meisten Einsatzkräfte zogen zügig wieder ab.

