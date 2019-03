Diese Drohne ist nachts unschlagbar

Die Haushamer Bergwacht geht jetzt mit Hightech in die Luft. Wir erklären, was ihre neue Drohne so besonders macht.

Hausham - Es ist ein Technologiesprung. Oder, wie es Drohnenpilot Martin Riedl formuliert: „Wir haben die Amateurliga verlassen.“ Seit Kurzem verfügt das Technikteam der Bergwacht Hausham über eine hochauflösende Wärmebildkamera, die von einer Drohne der neuesten Generation transportiert wird. Damit ist es künftig möglich, sogar bei Regen und nachts aufzusteigen und beispielsweise nach vermissten Personen zu suchen oder sogar kleinste Glutnester bei Bränden im Bergwald zu identifizieren.

Alte Drohne über dem Inn abgestürzt

Wasser und Elektronik – diese unselige Kombination war der Grund dafür, dass das 14-köpfige Technikteam der Haushamer Bergwacht im November vergangenen Jahres einen schweren Rückschlag verkraften musste. Bei einer Katastrophenschutzübung stürzte eine der beiden Drohnen der Bereitschaft samt Kamera in den Inn. Die Luftfeuchtigkeit an diesem Tag hatte ausgereicht, um das sensible Fluggerät manövrierunfähig zu machen.

Rotary Club und Kreissparkasse übernehmen Finanzierung

Zu diesem Zeitpunkt stand die Bergwacht bereits in Kontakt mit dem Rotary Club Schliersee, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Bergwacht mit einer neuen Wärmebildkamera auszustatten. „Wenn man damit nur ein Leben retten kann, hat sich die Investition schon gelohnt“, sagt der Vorsitzende des Hilfswerks des Clubs, Dominik Wedell. Der Absturz über dem Inn drohte die Pläne allerdings zunichtezumachen: Plötzlich fehlte das geeignete Trägersystem.

„Der Verlust eröffnete im Nachhinein die riesige Chance, einen Technologiesprung vorzunehmen“, berichtet Riedl, einer der Drohnenpiloten des Technikteams. Denn zwischenzeitlich waren zum gleichen Preis neue, bessere Systeme auf dem Markt – sowohl bei den Wärmebildkameras als auch bei den Fluggeräten. Die Bergwacht wandte sich an die Kreissparkasse – und die erklärte sich spontan bereit, die Anschaffung einer neuen Drohne vom Typ DJI Matrice 210 zu unterstützen.

Equipment ab Anfang März im Einsatz

Derzeit befindet sich das System bei der Bereitschaft in der Erprobungsphase. Für die Bergwachtler gilt es, sich mit der Technik vertraut zu machen und sie in die bestehende Infrastruktur für die Bildübertragung zu ihrem Technikfahrzeug einzubinden. Das Team umfasst fünf Piloten, doch nur die zwei erfahrensten werden mit dem wertvollen neuen Fluggerät auch hantieren dürfen. „Drohne und Kamera wären versicherbar, aber das übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten“, sagt Riedl. „Die Prämie wäre so hoch, dass man alle zwei Jahre ein neues System anschaffen könnte.“ Es liege also im eigenen Interesse der Kameraden, die Geräte äußerst pfleglich zu behandeln. Ab Anfang März sollen Mann und Maschine einsatzbereit sein. Trotz der Kosten von mehreren Tausend Euro ist das neue System vergleichsweise günstig, wie Riedl betont: „Wenn der Rettungshubschrauber wegen eines erfolgreichen Drohneneinsatzes für nur wenige Stunden nicht aufsteigen muss, hat sich’s schon gerechnet.“

Für den Flugbetrieb haben die Copter-Piloten der Bergwacht übrigens eine bergwachteigene Ausbildung zu absolvieren. Durch diese Qualifizierung sind sie berechtigt, Flüge im Auftrag der Einsatzleitung auch über Einsatzstellen und sogar nachts durchzuführen.

