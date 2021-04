Haushamer fürchten zweite „Ortsmitte“: Investor muss bei Plänen für altes Rathausgrundstück nachbessern

Satzungsbeschluss für Bebauungsplan vertagt

Der Investor muss nachbessern. Die Kritik der Anwohner an den Plänen für sieben Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück des alten Haushamer Rathauses im Gemeinderat war deutlich.

Hausham – Bisher habe er nur still gegen die Pläne für die Wohnbebauung auf dem Grundstück des alten Haushamer Rathauses gestimmt, sagte Michael Ertl (SPD). Nachdem er sich einst wegen seiner harschen Kritik an der „neuen Ortsmitte“ an der Tegernseer Straße den Mund verbrannt habe, wollte er sich diesmal eigentlich zurückhalten. Doch in den vergangenen Tagen hätten ihn viele Haushamer ermutigt, seine Meinung zum Vorhaben der Schlierach GmbH öffentlich kundzutun. Dies tat Ertl nun im Gemeinderat, als es um die Behandlung der Stellungnahmen zur öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans ging.

Dabei wandte er sich direkt an Projektentwicklerin Eva Maria Klappauf, deren Vater Josef Reichenberger für das Wohn- und Geschäftszentrum an der Tegernseer Straße verantwortlich zeichnete. Schon dieses sei nicht für die Haushamer gebaut worden, sondern um Profit zu machen, schimpfte Ertl. Dies dürfe sich nun auf dem alten Rathausgrundstück keinesfalls wiederholen.

„Sie als Investor sehen das Vorhaben finanziell, wir sehen es jeden Tag“, appellierte Ertl an Klappauf und bat die Projektentwicklerin, diesmal nicht nur auf ihren Geldbeutel, sondern auch auf das Haushamer Ortsbild zu schauen. Und hier brauche es keine sieben vier- bis fünfstöckigen Häuser mit 93 Wohnungen, die dann letztlich doch nur an zahlungskräftige Münchner verkauft würden. „Wir reden hier über unsere Heimat“, machte Ertl seinen Ratskollegen deutlich und beantragte, auch einem der erschienenen Anwohner ein Rederecht einzuräumen.

Bürgerin in großer Sorge: „Wir dürfen unser Hausham nicht verkaufen“

Eine Frau nutzte die Gelegenheit und schloss sich – noch eine Spur emotionaler – Ertls Worten an. Die beantragten Gebäude seien zu hoch und zu massiv, die 117 Tiefgaragenplätze zu wenig für die Zahl der Wohneinheiten. Die Gestaltung der Anlage gleiche der „grausamen, finsteren“ Ortsmitte. „Wir dürfen unser Hausham nicht verkaufen, selbst wenn wir Geld brauchen“, forderte die Bürgerin. „Wenn wir unsere Berge nicht mehr sehen, was sollen wir dann noch hier?“ Dass sie mit ihren Sorgen nicht allein ist, habe sie bei einer spontanen Unterschriftensammlung festgestellt. An nur zwei Nachmittagen habe sie fast 100 Unterzeichner gewonnen.

Satzungsbeschluss für Bebauungsplan vorerst vertagt

Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) hatte bereits nach der Verlesung der schriftlich eingegangenen Stellungnahmen und damit vor Ertls Rede angekündigt, vorerst keinen Satzungsbeschluss zu fällen. Denn bereits hier hatten sich fünf Bürger mit ihrer Kritik am Umfang der Bebauung und des zu befürchtenden Parkplatzmangels geäußert. „Es ist ein gutes Projekt, aber wir wollen die Ängste der Anwohner ernstnehmen“, versicherte Zangenfeind. Die Bauherren und ihren Architekten beauftragte er mit einer Überarbeitung der bemängelten Punkte sowie mit der Anfertigung eines maßstabsgetreuen Modells, bei dem auch die Höhenentwicklung zu erkennen ist.

Harda von Poser (Grüne) ging das nicht weit genug. Sie forderte zusätzlich, ein Schaugerüst aufzustellen, damit sich die Haushamer vor Ort selbst ein Bild machen können. Ihre eigene Meinung stand hingegen schon fest: „Es gibt andere Möglichkeiten, Wohnraum in Hausham zu schaffen“, fand Poser. Wenn man jedoch so eine dichte Bebauung in eine Siedlung „presse“, sorge man nicht für Lebensqualität, sondern für eine Atmosphäre wie in München-Neuperlach.

Der Rathauschef versprach nochmals, die Kritik in der Planung zu berücksichtigen. Die Bauwerber würden ihre „Hausaufgaben machen.“ Eins stellte er aber klar: „Das Projekt ist keine Geldbeschaffungsmaßnahme für die Gemeinde.“ Ein Drittel der Wohnungen werde unterhalb des Marktpreises vermietet, betonte Zangenfeind. „Damit erreichen wir genau die Haushamer Normalverdiener, die es sich sonst nicht leisten können.“

