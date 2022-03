Drei Haushamer unterhalten Senioren und Schüler mit Vortrag zum Almsommer

Von: Sebastian Grauvogl

Hat den Almsommer begleitet: Martin Fiechter aus Hausham. © Privat

Drei junge Haushamer haben einen Multivision-Vortrag zum Almsommer erstellt. Senioren haben sie damit den Bergduft ins Pflegeheim geholt. Nun wollen sie auch Schüler erreichen.

Hausham – Ein junger Mann will erklären, was im Sommer auf der Alm los ist? Und das auch noch ganz neumodisch als „Multivision“ mit Fotos und Filmen? Groß war die Skepsis eines früheren Almbauern, der bei Martin Fiechters (36) Vortragspremiere in einer Haushamer Senioreneinrichtung Platz genommen hatte. „Am Anfang wollte er mir nicht mal seinen Namen verraten“, erzählt Fiechter. Doch es dauerte nicht lang, und der Fels begann zu bröckeln. „Am Schluss waren wir dann Spezl.“ Fiechter hatte die Feuertaufe bestanden. Und die Senioren für rund eine Stunde in eine Welt entführt, die für viele von ihnen mit schönen Erinnerungen an früher verknüpft ist.

Vortrag Idee entstand bei Arbeit im Seniorenheim

Die Idee zum Projekt „Mein Sommer auf der Alm“ ist Fiechter in seinem Nebenjob in einem Seniorenheim gekommen. Während den Corona-Lockdowns, als niemand mehr zu Besuch kommen und umgekehrt auch niemand raus durfte, habe er beobachtet, wie die Bewohner immer mehr vereinsamen, berichtet der Haushamer. Unter Tränen habe ihm so mancher Senior geklagt, wie sehr er das Leben draußen vermisse. Da beschloss Fiechter, dieses Leben da draußen eben ins Heim hereinzuholen. Weil er selbst an Heimatgeschichte interessiert ist und sogar schon Führungen dazu angeboten hat, wollte der 36-Jährige ein passendes Thema auswählen. Der Bezug zur Alm war ebenfalls schnell hergestellt, hatte Fiechter doch als Kind oft auf den Bauernhöfen befreundeter Familien mitgeholfen.

Um den Senioren keine trockene Geschichtsstunde zu präsentieren, versuchte der 36-Jährige, die Reise in die Berge möglichst interaktiv zu gestalten. Fotos und Videos sollten seine Erzählungen greifbar machen. Weil Fiechter zu seinen Vorträgen duftende Heuballen mitbringt und sein Publikum animiert, ihm mit Bewegungen beim Auftrieb des Viehs (Stampfen mit den Füßen) oder beim Holzhacken (Schwingen mit den Armen) zu helfen, werden alle Sinne angesprochen. „Wie im 4D-Kino“, sagt Fiechter und lacht.

Fotos und Videos bringen den Almsommer zu den Menschen

Kern der Handlung ist eine Alm im Valepper Rotwandgebiet. Den Namen möchte Fiechter nicht in der Zeitung nennen. Das habe er dem Landwirt versprechen müssen, um nicht einen Besucheransturm auszulösen und damit die Ruhe dieses so ursprünglichen Fleckerls zu zerstören. Nur vier Tage hatten Fiechter und seine beiden Haushamer Mitstreiter – Heimatfilmer Mathias Huber und Geschichtslehrer Markus Auracher –, um Material für ihren Multivisionsvortrag zu sammeln. Sie schauten dem Senner bei allem über die Schulter, was auf einer Alm an Arbeit anfällt: Ausmisten im Stall, Trogputzen und Gschwenden (die Almwiesen frei von Büschen halten).

Ihre Beobachtungen hielten die drei jungen Männer mit Fotos (sogar mit der Drohne aus der Luft) und Videos fest. Beim Almauftrieb statteten sie den Senner mit einer Kamera aus und ließen ihn selbst von dieser Tradition erzählen. „Leider hört man nicht alles, weil das Geläut der Kuhglocken so laut war“, erzählt Fiechter.

Historische Fakten und Bauernregeln lockern Vortrag auf

Umso mehr hat der 36-Jährige in seinem Vortrag zu erzählen. So baut er viele interessante historische Fakten in den Sommer auf der Alm ein, beispielsweise die Bockerlbahn, die einst zum Abtransport von Holz aus den Schlierseer Bergen genutzt wurde. Auch Bauernregeln und Mythen finden ihren Platz. Etwa, dass viele Almen eine hohe Türschwelle haben, um böse Geister abzuhalten. Ein paar wissenswerte Details dürfen auch nicht fehlen: dass Lärchenschindeln das Dach 60 Jahre lang dichthalten, oder dass der Stall auf der Westseite liegt, um das Wohnhaus vor Wind und Wetter zu schützen.

All das möchte Fiechter nun so vielen Menschen wie möglich präsentieren. Nicht nur in Seniorenheimen, sondern auch in Schulklassen. Für letztere plant er, einen pädagogischen Teil zum richtigen Verhalten auf der Alm und in den Bergen in seinen Vortrag einzubauen. Das sei das Schöne an diesem Format, findet der 36-Jährige: „Man kann immer wieder ein Kapitel einbauen.“ Kein Sommer auf der Alm gleicht dem anderen – und jeder Ausflug in die Berge hält Überraschungen bereit.

Termine für den Vortrag

lassen sich bei Martin Fiechter unter der E-Mail-Adresse martin.fiechter@web.de reservieren.