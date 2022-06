Haushamerin (59) begeht Unfallflucht und beschädigt Ausnüchterungszelle

Von: Christian Masengarb

Eine Haushamerin (59) hat erst betrunken am Steuer Unfallflucht begangen und danach die Ausnüchterungszelle der Polizei beschädigt.

Hausham - Eine Haushamerin (59) hat am Dienstagabend in Hausham erst betrunken am Steuer Unfallflucht begangen und danach die Ausnüchterungszelle der Miesbacher Polizeistation beschädigt. Passanten hatten die Beamten gegen 19.30 Uhr auf eine Frau am Steuer eines Mercedes hingewiesen, die in Tiefenbach Schlangenlinie fuhr. Später, auf der Tegernseer Straße in Hausham, geriet die Haushamerin so weit auf die Gegenfahrbahn, dass sie einen dort entgegenkommenden 35-jährigen Pizzalieferanten aus Hausham in seinem Kia zum Ausweichen zwang, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Mann zog nach rechts und beschädigte dabei den vorderen rechten Reifen seines Wagens. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Die Mercedes-Fahrerin fuhr weiter, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen.

Die Beamten trafen die Frau schließlich an ihrer Wohnanschrift an. Sie führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab und nahmen die laut Polizeibericht „uneinsichtige“ Haushamerin mit auf die Miesbacher Polizeiwache. Dort ordneten sie eine Blutentnahme an. Die Haushamerin blieb weiter uneinsichtig: Sie bedrohte die Beamten und beschädigte die Ausnüchterungszelle in der Polizei. Die Frau erwartet nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Unfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Bedrohung und Sachbeschädigung.

