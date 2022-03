Hilfsaktion für Ukraine: Spenden-Konvoi aus Hausham hat Zwischenziel erreicht

Von: Sebastian Grauvogl

Jeder packt mit an: Die Spenden werden am Übergabeort in Polen entladen und sortiert. © Privat

Ein Lkw plus Anhänger und ein Kleintransporter - alle prall gefüllt. Die Sachspenden, die eine Haushamerin für die Menschen in der Ukraine gesammelt hat, haben ihr Zwischenziel erreicht.

Hausham – Der kritischste Moment des Hilfstransports kam kurz vor Schluss. Als die Männer die Türen des Lkw-Aufliegers entriegelten, mussten sie in Deckung gehen. Um ein Haar hätte sich eine Lawine an Säcken und Schachteln über sie ergossen. Kein Wunder: Der Container, den sie in der Heimat befüllt hatten, war zum Bersten voll. Und nicht nur der: Auch einen Anhänger hatte Fahrschulinhaber Andreas Thaler (41) aus Schliersee an seinen Laster gehängt, um die Berge an Hilfsgütern bewältigen zu können. Ein – natürlich ebenfalls voll gepackter – Kleintransporter machte das Gespann der Ukraine-Hilfsaktion aus Hausham komplett.

Auch Sara Kaczmarek staunte nicht schlecht, als sie das Ergebnis ihres spontanen Spendenaufrufs in den sozialen Netzwerken sah. Wie berichtet, hatte die 23-jährige Haushamerin ihre Bekannten darum gebeten, Hilfsgüter für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu sammeln. Mit überwältigendem Erfolg. Binnen weniger Tage war der Keller ihres Kosmetikstudios am Kirchplatz bis unter die Decke voll mit Kleidung, Hygiene- und Medizinprodukten, Baby-Artikeln und jeder Menge anderer Dinge, die das Leid im Kriegsgebiet zumindest etwas lindern können.

Kartons sortiert und beschriftet

Zwischenzeitlich musste Kaczmarek sogar ein bisschen auf die Bremse treten, um nicht gänzlich von der Spendenwelle überrollt zu werden. So hätten sich die Kisten teilweise sogar draußen vor ihrem Laden gestapelt, berichtet die 23-Jährige. Kurzzeitig sei sogar der Zugang zum benachbarten Friseur blockiert gewesen. Doch mit Unterstützung von Familie und Freunden gelang es Kaczmarek, alles zu sortieren und für den Transport nach Polen vorzubereiten. „Wir haben die Kisten beschriftet, damit alles an die richtige Stelle kommt“, erklärt die Haushamerin.

Verdiente Pause: (v.l.) Andreas Thaler, Björn Wenz, Alois Gartenleitner und Stefan Eisenrith. © Privat

Dann war es an Thaler und seinen drei Mitfahrern Björn Wenz (Sozialpädagoge aus Schliersee), Alois Gartenleitner (Wirt des Gasthof Maximilian in Gmund) und Stefan Eisenrith (EDV-Berater aus Schliersee), die wertvolle Fracht sicher bis zum Zielort im Herzen Polens, circa 50 Kilometer südöstlich von Lodz, zu chauffieren. Dort hatte Kaczmarek zuvor über ihre Familie die Übergabe der Sachspenden an eine Hilfsorganisation koordiniert. Diese kümmerte sich dann um den Weitertransport an die Grenze, wo die Waren dann ans ukrainische Militär zur Verteilung ausgehändigt werden. So sei sichergestellt, erklärt Kaczmarek, dass die Hilfe auch den Menschen im Kriegsgebiet zugute kommt.

750 Liter Diesel für 2080 Kilometer

Sonntagfrüh machte sich der Konvoi auf den Weg, gestern Abend sind Thaler und seine Männer wieder in der Heimat angekommen. 2080 Kilometer hatten sie da auf dem Buckel. Die 750 Liter Diesel, die sie in den Tank ihrer Fahrzeuge gießen mussten, machten sich trotz in Polen noch erträglicher Literpreise von 1,69 Euro im Geldbeutel deutlich bemerkbar. Die beiden Zwischenübernachtungen in einer Pension in Görlitz ließen die Spesen auf 350 Euro klettern. Dankenswerterweise habe man auch hierfür noch einiges Spenden erhalten, berichtet Thaler.

Auf der Autobahn bemerkten die Fahrer, dass sie nicht alleine mit ihrer Hilfsmission sind. Immer wieder begegneten ihnen andere Konvois, darunter die Bundeswehr, der französische Katastrophenschutz, aber auch Transporte aus den Niederlanden und Großbritannien.

Am Ziel angekommen halfen dann auch alle zusammen, erzählt Thaler. Binnen etwas mehr als eineinhalb Stunden war die Fracht umgeladen. Bereit für die Weiterreise in ein Land, wo die Menschen sich aus Todesangst nicht mehr aus ihren Häusern trauen, wo Krankenhäuser und Supermärkte von Raketen und Bomben schwer beschädigt oder ganz zerstört wurden – und wo die Spenden aus Hausham dementsprechend dringend gebraucht werden.

