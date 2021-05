Hochbetrieb am Huberspitz: Downhiller gefährden Wanderer auf Waldlehrpfad

Mit Hubi unterwegs: Johann Glanz, Initiator des Waldlehrpfads am Huberspitz, plant die Integration des alten Skilifts in sein Projekt. Auf seinem T-Shirt trägt er das Maskottchen Hubi, den Huberspitzfuchs.

Gemeinde arbeitet an Lösung

Schon vor Eröffnung des Waldlehrpfads am Huberspitz nutzten Downhiller den Hang für rasante Abfahrten. Durch die vielen Wanderer wird dies jetzt zunehmend zu einer Gefahrenquelle.

Hausham – Der im Herbst 2020 eröffnete Waldlehrpfad am Serpentinenweg auf den Huberspitz in Hausham erfreut sich großer Beliebtheit. Dies aber offenbar nicht nur bei der eigentlichen Zielgruppe aus Wanderern, Familien und Schulklassen, sondern auch bei Mountainbikern. Die würden die kurvenreiche Strecke für rasante Abfahrten nutzen, mitunter sogar nachts mit der Stirnlampe auf dem Kopf, berichtete Willi Halletz (Grüne) nun im Haushamer Gemeinderat. Das Resultat: gefährliche Begegnungen zwischen Radlern und Fußgängern, die man so nicht hinnehmen dürfe.

Der Initiator des Waldlehrpfads, Johann Glanz, bestätigt diese Beobachtungen. Er sei selbst ein begeisterter Radler und gern mit seinem E-Mountainbike in den Bergen unterwegs. Den Spaß am Downhill-Fahren kann er aber nicht nachvollziehen. „Es ist wahnsinnig, so einen Weg runterzubrettern, auf dem auch Wanderer und Familien mit Kindern unterwegs sind“, sagt Glanz.

Das Phänomen gebe es aber nicht erst seit dem Waldlehrpfad. Schon lange vorher sei der Serpentinenweg auf einschlägigen Internetportalen als Trail ausgewiesen. „Die haben den einzelnen Streckenabschnitten sogar Namen gegeben“, erzählt Glanz und schüttelt den Kopf. Mit Eröffnung des Lehrpfads sei aber – gerade in Corona-Zeiten – mehr Betrieb auf dem Weg. Und dafür steige auch die Gefahr für Zusammenstöße.

Gemeinde will Weg öffentlich widmen

Halletz forderte die Gemeinde deshalb dazu auf, entsprechende Gegenmaßnahmen zu prüfen. Beispielsweise Verbotsschilder für Biker oder querliegende Baumstämme, um sie am Downhill-Spaß zu hindern. Ganz so leicht gehe es leider nicht, entgegnete Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG). Der überwiegende Teil des Wegs befinde sich auf privaten Waldgrundstücken, deshalb könne man dort Stand jetzt nicht einfach Schilder aufstellen. Der Bürgermeister kündigte aber an, dass die Gemeinde versuchen werde, den Weg öffentlich zu widmen, um ein verkehrsrechtliches Zugriffsrecht zu erlangen. Den Radlern sprichwörtlich Bäume in den Weg zu legen, sei aber keine Option – auch aus Haftungsgründen. „Da könnte sich jemand schwer verletzen.“

Ein generelles Radfahrverbot am Huberspitz könne man nach Rücksprache mit dem Landratsamt aber nicht aussprechen, berichtete Zangenfeind. Nur an zwei Stelen würde sich eine Ausnahme vom freien Betretungsrecht der Natur anbieten.

Glanz setzt derweil auf die Vernunft der Mountainbiker. Ziel müsse es sein, an geeigneter Stelle spezielle Routen für sie auszuweisen. Das sei von den Downhillern aber oft gar nicht gewünscht. „Dann müssen sie nämlich selbst Verantwortung übernehmen.“ Oder gar einen Verein gründen und sich mit Haftungsfragen beschäftigen.

Waldlehrpfad am Huberspitz soll bis zu altem Skilift erweitert werden

Wie umfangreich ein Projekt sein kann, wenn man es professionell aufzieht, hat Glanz selbst beim Waldlehrpfad gesehen. Doch die „unglaubliche Resonanz“ hat ihn belohnt – und motiviert ihn dazu, Das Angebot sogar noch auszubauen. Wie Kämmerer Martin Reisberger bei den Haushaltsberatungen in der Sitzung informierte, ist eine Verlängerung bis zum Starthäusl der früheren Skiabfahrt im Gespräch. 10 000 Euro seien dafür für 2021 eingeplant.

Glanz schwebt dabei vor, auch die baufälligen Liftanlagen wie ein kleines Museum oder Industriedenkmal aus den Anfängen des Skisports zu erhalten. So könnte er sich vorstellen, Silhouetten von Skifahrern in nostalgischer Ausrüstung aufzustellen und auch einen der alten Liftbügel wieder einzuhängen. Sogar die alte Preisliste gebe es noch, erzählt Glanz begeistert. Wie bereits beim Waldlehrpfad treibt ihn auch hier seine eigene Erinnerung an: „Ich hab am Huberspitz Skifahren gelernt.“ Wie viele andere Haushamer auch.

