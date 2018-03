Holzhäuschen fängt Feuer

Ein Brand in einer Lagerhalle hat die Haushamer Feuerwehr am Sonntagmittag auf den Plan gerufen. Ein Holzhäuschen hatte Feuer gefangen.

Hausham – Am Sonntagmittag gegen 11.45 Uhr musste die Haushamer Feuerwehr abermals zu einem Einsatz am Brenten ausrücken. Diesmal führte die Alarmierung 24 ehrenamtliche Feuerwehrler in den unteren Bereich der Brentenstraße zu einem Brand in einer Lagerhalle.

Ein Holzhäuschen, das ein 43-jähriger Miesbacher in der Halle lagerte, hatte an einer Ecke Feuer gefangen, nachdem an einem benachbarten Gerät ein technischer Defekt aufgetreten war, erklärt die Polizeiinspektion Miesbach. Der Miesbacher konnte mit einem beherzten Griff zum Feuerlöscher die Flammen in den Griff bekommen, den Rest erledigte die Feuerwehr.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bereits am Freitagabend hatte die Haushamer Feuerwehr zu einem Brand am Brenten ausrücken müssen. Auch hier war ein technischer Defekt die Ursache.

ag