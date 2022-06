Bergwerk Hausham: Martin Schmid veröffentlicht Erinnerungen eines Verschütteten

Von: Jonas Napiletzki

Alle zwölf Kumpel überlebten das Unglück. Stehend (v.l.) sind Johann Leidgschwendtner und Johann Wamser zu sehen – sie waren zusammen verschüttet. Wamser hat ihre Geschichte aufgeschrieben. © privat

Barbaraverein-Vorsitzender Martin Schmid hat ein Buch mit Original-Erinnerungen eines Bergmanns veröffentlicht, der 1892 in Hausham verschüttetet wurde.

Hausham – Güterzüge rollen durchs Schlierachtal. Es ist Mittwoch, 8. Juni 1892. Johann Wamser, Bergmann in Hausham, fährt um 6 Uhr morgens 280 Meter in den König-Ludwig-II-Schacht ein. Nach 800 Metern Fußweg und weiteren 200 Metern Abstieg kommt Wamser auf Sohle drei an – und freut sich mit Hauer Johann Leidgschwendtner aufs gemeinsame Schichtende um 14 Uhr.

„Doch unsere Hoffnung, bald wieder das Tageslicht zu schauen, war eine trügerische, sie erfüllte sich nicht“, schreibt Wamser 44 Jahre später auf. An jenem Tag ereignete sich ein Bergschlag, der zwölf Kumpel verschüttete. Johann Wamser und seine elf Kameraden wurden „mit beispiellosem Opfermut“ gerettet. Alle überlebten.

Im Jahr 1936 sollte Wamser seine Erlebnisse im Reichsrundfunk erzählen, erklärt Martin Schmid (80), Vorsitzender des Bergmannsvereins St. Barbara Leitzachtal. „Kurz vorher verstarb Wamser, sein Sohn durfte posthum diese Geschichte im Rundfunk vortragen.“

Schmid, selbst achteinhalb Jahre Arbeiter im Bergwerk Hausham, liegt Wamsers Erzählung vor. Zum 130. Jahrestag des Unglücks will er die Erinnerung beleben. „Es ging um Leben und Tod, und dem Tod sind wir näher gestanden als dem Leben“, schreibt Wamser in seinem Dokument. „Von diesem Erlebnis möchte ich erzählen.“

Das Unglück

„Plötzlich ein entsetzliches Krachen, ein Getöse, das sich mit Worten nicht beschreiben lässt, es war als ob die ganze Welt zu Grunde ginge“, schreibt Wamser. Der Boden habe gebebt. „Mich schleuderte eine unsichtbare Macht sechs bis acht Meter durch den leeren Raum.“

Der Bergmann blieb zum Glück unverletzt, „doch um mich krachte und donnerte es, Felsmassen stürzten, Holzstempel barsten“. Kohlenstaub bedeckte seine Augen, verstopfte Mund, Nase und Ohren. Das Grubenlicht war erloschen. Wamser und Leidgschwendtner saßen fest.

Martin Schmid erinnert an das Grubenunglück. © Andreas Leder

Ungewisse Stunden

„Ein Ruf um Hilfe gellte an meine vom Kohlenstaub verschlossenen Ohren“, schreibt Wamser weiter. Er ertastete Leidgschwendtner, „bis an die Brust verschüttet“. Doch „eingemauert in der Tiefe der Erde, inmitten des Berges“ sahen die beiden keinen Ausweg. „Vor uns der Tod.“

Mit einem Beil schlugen die Hauer ans Gestein, um sich bemerkbar zu machen. „Das Klopfen wurde erwidert.“ Doch die Zeichen der Kameraden – wohl ebenfalls eingeschlossen – verstummten.

Gegen die Kälte kauerten sich Wamser und Leidgschwendtner dicht aneinander. „Aber gegen den Hunger und den fast unerträglichen Durst konnten wir nichts tun.“

Wamser schreibt: „So saßen wir nebeneinander und sannen und wünschten und hofften. Wir duselten so dahin, schliefen möglicherweise ein wenig, träumten von Rettung, von einem hellen Tag, von einem Wiedersehen.“ Den Begriff Zeit hätten sie längst verloren. „Ich flüsterte ein Vaterunser – für mich selbst betete ich, den dem Tode geweihten.“

Die Rettung

„Träumte mein Leidensgefährte oder sprach er irre?“, fragt Wamser. Besuche seien zu ihm gekommen, habe ihm Leidschwendtner ins Ohr geflüstert, „die uns Rettung bringen würden“. Wamser schreibt, sein Herz habe vor Angst so laut geklopft, dass sein Kamerad darauf aufmerksam geworden sei – wieder habe Leidgschwendtner an Retter geglaubt. „Doch keine Hoffnung mehr auf Rettung, wir werden sterben.“ Dann schreckte der Bergmann auf. „Hatte es nicht wieder gepocht? Ja, jetzt hörte ich es abermals. Lauter, deutlicher, vernehmbarer als zuvor, als gestern oder vorgestern, oder wann es war, dass ich das letzte Klopfen gehört hatte.“ Stimmen riefen. Einige Zeit verging. Dann seilte sich ein Retter ab. Die erste Stärkung: „Eine Flasche Wein, mit Wasser vermischt und zwei Semmeln. Jeder von uns nahm einen Schluck und die Flasche war leer.“

Die Zeit danach

„Jubelnd wurden wir von einer wohl tausendköpfigen Menge empfangen“, erinnert sich Wamser. „Nach 60 Stunden in dunkler Gruft.“ Der letzte Verschüttete wurde nach 111 Stunden gerettet. Wamser wurden sechs Wochen Erholungszeit bewilligt. „Dann ging ich wieder als Hauer in die Grube, die beinahe mein Grab geworden.“ Bis zum Ruhestand.

Spuren in der Region

Martin Schmid, Vorsitzender des Bergmannsvereins St. Barbara Leitzachtal, verwahrt die Erinnerungen des Bergmanns Johann Wamser zu Hause in Hundham. Im Gespräch mit unserer Zeitung weist er auf sichtbare Spuren im Landkreis hin. So sei die Schichtglocke des früheren Zechenhauses, die am 8. Juni 1892 mit Sturmläuten das Unglück bekannt gab, noch heute in der Kirche St. Antonius in Hausham bei besonderen Anlässen zu hören. Dekan Michael Mannhardt sei stolz auf diese Bergbauvergangenheit. Schmid hat außerdem ein Bild der zwölf Bergleute restauriert, das in der Sakristei in Birkenstein zu sehen sei. „Nach dem Unglück gelobten die Geretteten an jedem 8. Juni eine Wallfahrt nach Birkenstein zur Muttergottes“, ergänzt Schmid. „So entstand die Knappen-Wallfahrt des Bergmannsvereins St. Barbara Hausham.“



Die Planung eines Bergbau-Museums am Haushamer Förderturm nimmt derweil „Formen an“, bestätigt Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage. Aktuell warte die Gemeinde noch auf ein konkretes „Ja“. Auf welches genau, will Zangenfeind nicht verraten. Nur so viel: „Es sind viele mühsame kleine Schritte.“ Die Gemeinde arbeite sich – „wie in einem Stollen“ – langsam voran und sehe bereits Licht am Ende des Tunnels, sagt der Bürgermeister augenzwinkernd. Derzeit sei rund ein Drittel der vorhandenen Exponate im neuen Rathaus ausgestellt. „Wir wollen aber nicht, dass der Rest in Kisten verschwindet“, betont Zangenfeind.