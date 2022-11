„Ich versuche, die Natur zu personifizieren“

Teilen

Trollt sich seit 20 Jahren durchs Oberland: Matthias Brandstäter hat Generationen von Kindern mit seiner Figur Wurliz, hier bei einem Auftritt in Holzkirchen 2018, fasziniert und für die Natur sensibilisiert. © mzv-archiv

Seit 20 Jahren tritt Matthias Brandstäter als Wurliz, der kleine Troll, auf. Wie es zu der Figur kam und was ihr Schöpfer damit bezweckt, erklärt Brandstäter im Interview.

Hausham – Seit 20 Jahren tourt Wurliz, der kleine Troll, singend und Kinder für Umweltthemen sensibilisierend durchs Oberland – und genießt Kultstatus. Troll-Erfinder Matthias Brandstäter (56) feiert sein Wald- und Wiesen-Bühnenjubiläum auch mit 20 Troll-Liedern für Fans zum Herunterladen. Im Gespräch erzählt der Familienvater und Lehrer aus Hausham, wie aus einer trolligen Idee der Wurliz entstand.

Herr Brandstäter, wie hat es mit Wurliz angefangen?

Vorab: Meine Jugend war geprägt von der Friedens-, Natur- und Umweltbewegung in den 1980er-Jahren. 1989 habe ich mit meiner Band „Dr. Fasinger“ den ersten Haushamer Rockwettbewerb gewonnen. Mit Luise Kinseher und Hansi Krauß habe ich Sommertheater gespielt. Rund zehn Jahre war ich mit einem Soloprogramm in der Kleinkunstszene unterwegs. Damals hatte ich auch die Rede des Häuptlings Seattle gelesen, die mich sehr berührt hat, insbesondere die Naturanschauung der Indigenen Amerikas. Denn da ist die Natur ein eigenes Wesen und nicht zweckterminiert. Daraufhin habe ich viel recherchiert in Sagen und Mythen. Und als sich dann ein Troll in mein Kabarettprogramm hineingeschlichen hat, kam vom Hias Isenmann vom Musikcafe Kant´n in Neuhaus die Idee, doch daraus etwas für Kinder zu machen.

Und das hat gleich funktioniert?

Ab 2002 habe ich für das Programm Zuschüsse zur Suchtprävention bekommen. Damals hatte ich bei unseren Kindern und auch im Bekanntenkreis bemerkt, dass die Kinder den ganzen Tag nur noch drinnen saßen und Gameboy gespielt haben, anstatt draußen auf die Bäume zu kraxeln. Damit hat der Wurliz die Kinder zum Beispiel im Stubenhocker-Lied aufgezwickt. Seitdem läuft der Wurliz ununterbrochen.

Selbst während Corona?

Ja, zwar nicht so häufig wie sonst, aber es war auch nicht so schlecht. Da spielte es mir in die Karten, dass ich ja am Liebsten draußen auftrete und dass die Kinder da großen Abstand halten konnten.

Sie spielen nicht immer das gleiche Programm, oder?

Ich spiele eigentlich nie ein festes Programm, sondern schaue, wie die Kinder in den Kindergärten, den Waldkindergärten, auf Sommerfesten oder Faschings-Partys so drauf sind und was zur jeweiligen Stimmung passt. Insgesamt habe ich über die letzten 20 Jahre sechs unterschiedliche Programme geschrieben und auch CDs dazu gemacht. Daraus schöpfe ich intuitiv.

Wo sind Sie denn so unterwegs?

Man kennt den Wurliz im ganzen Oberland, von Peiting bis Traunstein, von Freising bis Garmisch. Aber in der Stadt nicht so gut wie auf dem Land. Wurliz ist immer freitags und an den Wochenenden unterwegs, weil ich ja von Montag bis Donnerstag als Lehrer arbeite.

Der Wurliz hat also auch pädagogischen Anspruch?

Ich habe von Anfang an versucht, die Natur zu personifizieren. Beispielsweise erzähle ich von der Nebelfee, nicht von Nebel. Ich hoffe, über meine Geschichten den Blick für Naturbeobachtungen zu öffnen, damit man im Wasser oder in einem Blatt mehr sieht als nur H2O und Zellstoff. Dafür versuche ich eine zweite Ebene aufzubauen und habe mir eine für Kinder verständliche Sprache angewöhnt. Die verstehen aber auch Erwachsene und machen sich auf die Suche nach dem „großen Geheimnis des Wachsens und Sich-Entfalten-Wollens“, das im kleinsten Gräslein versteckt ist. Ich wünsche mir, dass sich mein Publikum die Natur mit dem Herzen ansieht, damit sich eine religiöse, spirituelle Naturbetrachtung entfalten kann. Es scheint zu klappen: Es gab auf dem Wurliz-Youtube-Kanal schon Lob für den zuversichtlichen und heilsamen Aspekt der Wurliz-Lieder.

Im Hauptberuf Lehrer: Matthias Brandstäter. © Steffen Gerber

Und die verschenkt Wurliz jetzt als Dankeschön?

Genau! Auf der elektronischen Trollhöhle, sprich von der Homepage www.wurliz-derkleinetroll.de können sich Trollfans bis Weihnachten die trolligsten Trolllieder aus 20 Jahren kostenlos herunterladen. Das sind natürlich die aussagekräftigsten Lieder, um die herum ich ein neues kleines Hörspiel geschrieben habe. Damit auch die Kinder von vor 20 Jahren, die sich heute immer wieder zusammen mit ihren eigenen Kindern den Wurliz ansehen, Neues erfahren.

Die nächsten Auftritte im Landkreis Miesbach: Samstag, 26. November, Christkindlmarkt in Bayrischzell (17 Uhr); Sonntag, 27. November, Alperie Neuhaus (15 Uhr).