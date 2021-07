Immer wieder total vermüllt: Wertstoffcontainer am Rewe in Hausham müssen weg

Dezent im Gang entsorgt: Immer wieder wurde Müll an der Containerinsel in Hausham entsorgt. Auch Restmüll, Elektroschrott und Sperrmüll wurden hier hingeworfen. Nun müssen die Wertstoffcontainer entfernt werden.

RECYCLING - Grundstückseigentümer zieht Reißleine

Von Dieter Dorby

Hausham – Die Haushamer müssen künftig mit einem Containerstellplatz weniger auskommen. Weil die Wertstoffinsel auf dem Rewe-Parkplatz an der Industriestraße immer wieder vermüllt wurde, hat der Grundstückseigentümer nun einen Schlussstrich gezogen.

Das kommunale Entsorgungsunternehmen VIVO muss die Container bis Donnerstag, 8. Juli, abbauen – und das nach gerade mal drei Jahren.

Dass sich der Containerstellplatz für Altglas und Leichtverpackungen beim Rewe-Markt großer Beliebtheit erfreut, zeigen allein schon die dort entsorgten Wertstoffmengen. Allein die Behälter für Verpackungskunststoffe werden jeden zweiten Tag geleert, erklärt Annerose Hünerfeld, bei der VIVO zuständig für das Entsorgen.

Leider wird der Stellplatz aber regelmäßig stark verunreinigt und für die illegale Müllentsorgung missbraucht. Neben Recycling-Material werden auch Restmüll, Elektroschrott und Sperrmüll hingeschmissen. Schade: Weil ein paar wenige rücksichtlos ihren Müll abladen, sind nun alle Haushamer von der Schließung des Standorts betroffen.

Besonders schlimm ist es laut Hünerfeld in Wochen, die einen oder mehrere Feiertage haben. Dann werden die Container erst verspätet geleert, und der Wertstoffhof hat geschlossen. „Leider werfen einige ihren Müll dennoch hin, statt einen Tag später zu kommen oder einen anderen, nicht überfüllten Standort aufzusuchen“, sagt Hünerfeld.

Dabei habe Hausham am Brenten einen sehr guten Wertstoffhof, der sechs Tage pro Woche von 8 bis 16.30 Uhr (samstags bis 13 Uhr) geöffnet hat. Hinzu kämen auch Tagesausflügler, die an der Verkehrsader ihren Verpackungsmüll entsorgen – und dabei auch an die Einwurfzeiten ignorieren, die keine Entsorgung am Sonntag vorsehen.

Hausham sei jedoch kein Einzelfall, sagt Hünerfeld. Auch an anderen Standorten im Landkreis werde der Müll einfach hingeworfen, wenn Container voll sind.

Ein Ersatzstandort für die Haushamer Container ist bislang nicht gefunden. Es laufen jedoch Überlegungen, einen am Bahnhof einzurichten, sobald die Bauarbeiten dort abgeschlossen ist.

ddy