Impfzentrum Hausham verkürzt Öffnungszeiten ab Juli nochmals

Von: Christian Masengarb

Die Impfnachfrage im Landkreis ist weiter so gering, dass das Impfzentrum Hausham seine seit Anfang Juni verkürzten Öffnungszeiten ab 1. Juli weiter einschränken wird. © Thomas Plettenberg

Die Impfnachfrage im Landkreis ist weiter so gering, dass das Impfzentrum Hausham seine seit Anfang Juni verkürzten Öffnungszeiten ab 1. Juli weiter einschränken wird. Wie das Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, spritzten die Ärzte in der Woche vom 30. Mai bis 5. Juni keine Erstimpfung, vier Zweitimpfungen und 95 Auffrischungen – zusammen rund 100 Impfungen. Das ist nochmals ein deutliches Minus gegenüber den Zahlen von vor einem Monat, als die Impfzentrumsmitarbeiter in der letzten Aprilwoche mit rund 160 Impfungen bereits besonders wenige Spritzen setzten.

Impfzentrum Hausham öffnet ab Juli nur noch dreimal pro Woche

Ab Juli wird das Impfzentrum daher nur noch drei statt wie bislang sieben Tage pro Woche öffnen. Künftig immunisieren die Ärzte nur dienstags, freitags und sonntags, jeweils von 16 bis 20 Uhr, gegen das Coronavirus. Gänzlich schließen wird der Landkreis das Impfzentrum trotz geringer Auslastung aber nicht. Die Vorgaben des Freistaats verpflichten ihn weiter, das Zentrum offen zu halten. Die Kosten trägt ebenfalls weiter der Freistaat.

Auch bei Hausärzten ist die Impfnachfrage eingebrochen. Laut Landratsamt verabreichten sie in der Woche von 30. Mai bis 5. Juni eine Erstimpfung, zwölf Zweitimpfungen und 52 Auffrischungen – rund ein Fünftel der Werte von vor einem Monat. Insgesamt erhielten in der letzten Maiwoche rund 200 Menschen im Landkreis eine Schutzimpfung.

