In Hausham: Teures Auto mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Von: Dieter Dorby

Die Polizei in Miesbach hofft auf Zeugenhinweise. © Wilfried Wirth/Imago

Der Ärger war groß, als die Eigentümerin des Fahrzeugs den Schaden sah: Ihr VW Phaeton wurde mutwillig zerkratzt. Der Schaden ist hoch.

Die 37-Jährige hatte am gestrigen Sonntag, 3. September, den schwarzen Wagen in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 17.30 Uhr an der Auerbergstraße in Hausham abgestellt. Ein Unbekannter hat das Fahrzeug in dieser Zeit zerkratzt. Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, beläuft sich der Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht nun zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 08025/299-0. Sollte es sich bei den Tätern um Kinder handeln, bittet die Polizei ausdrücklich darum, dass sich die Eltern bei der Inspektion in Miesbach melden.

ddy