Infrastrukturatlas: Hausham macht mit 

Hausham will seine Daten an den deutschlandweiten Infrastrukturatlas liefern. Der soll zentral sammeln, wo zum Beispiel Glasfaserkabel und Abwasserleitungen liegen. Die Kosten sind noch offen.

Hausham – Straßen, Flüsse, Schienen: Das sind Daten, wie sie normalerweise in einem Atlas auftauchen. Bei Glasfaserkabeln, Abwasserleitungen, Ampeln oder Funkmasten wird es schon komplizierter. Meist liegen diese Informationen nur den dafür verantwortlichen Stellen wie Gemeinden oder Netzbetreibern vor. Künftig sollen diese Daten an einem Ort gebündelt werden, um bei Baumaßnahmen leichter darauf zugreifen zu können, berichtete Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Gemeinderat. Die Bundesnetzagentur bitte daher alle Kommunen, ihre Informationen für den deutschlandweiten „Infrastrukturatlas“ zur Verfügung zu stellen. Dies diene in erster Linie zur Erfassung der Bestände zum Ausbau des Breitbandnetzes. „Mit 5G hat es aber nichts zu tun“, schickte Zangenfeind voraus.

Sobald eine Kommune Eigentümerin oder Betreiberin eines öffentlichen Versorgungsnetzes sei, sehe das Telekommunikationsgesetz eine verpflichtende Datenlieferung an die Bundesnetzagentur vor. Man komme also gar nicht umhin, den Vertrag über die Teilnahme am Infrastrukturatlas abzuschließen. „Wenn wir Nein sagen, werden wir eben dazu verdonnert“, machte Bauamtsleiterin Petra Sperl den Gemeinderäten klar. Mit dem Infrastrukturatlas sollen etwa Telekommunikationsunternehmen selbst prüfen können, wo Leerrohre verlegt sind, in die sie Glasfaserkabel einziehen können. „Bis jetzt werden wir immer einzeln angefragt, welche Sparten wir liefern können“, so Sperl.

Hubert Lacrouts (CSU) wollte wissen, ob der Vertrag mit Kosten für die Gemeinde verbunden sei und erkundigte sich, ob es Zuschüsse gebe. Bislang sei dazu nichts bekannt, antwortete Sperl. Das Einpflegen der Daten soll die Firma Corwese übernehmen, die die Gemeinde auch beim Breitbandausbau berät. „Das ist natürlich nicht kostenlos“, räumte Sperl ein. „Dann soll das aber bitte auch der Bund bezahlen“, forderte Lacrouts. Zangenfeind versicherte, dass die Kosten nicht „exorbitant hoch“ seien. „Wir machen nur das, was wir machen müssen.“

Die Gemeinderäte stimmten dem Vertragsabschluss einmütig zu. Lacrouts Anregung, eine Diskussion beim Bayerischen Gemeindetag anzustoßen („Wir sind ja nicht die einzige betroffene Gemeinde“), nahm Zangenfeind auf. „Wir fragen mal nach, was wir machen können.“