Insolvenz des FC Hausham: Bürgermeister will Vorgänge sauber aufarbeiten

Von: Sebastian Grauvogl

Äußerlich fertig, finanziell eine Großbaustelle: das erweiterte Vereinsheim des FC Hausham. © Thomas Plettenberg

Die Insolvenz des FC Hausham hat nun auch den Gemeinderat beschäftigt. Unter anderem wegen eines Zuschusses, der beschlossen wurde, aber noch nicht geflossen ist.

Hausham – Die Nachricht kam selbst für den Rathauschef „sehr überraschend“. Aus der Zeitung habe er von der Zahlungsunfähigkeit des FC Hausham erfahren, berichtete Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) nun im Gemeinderat. Zwar hatte der Vorstand in seiner Abwesenheit bereits seinen Stellvertreter Josef Schaftari über den Insolvenzantrag informiert, er selbst habe da aber noch nicht mit ihm sprechen können. So kam es also, dass Zangenfeind zunächst in der Online-Ausgabe des Miesbacher Merkur von der Pleite erfuhr.

Mit seinen Ausführungen in der Sitzung sprach der Bürgermeister auch gleich den Antrag der CSU zur erneuten Behandlung des erst im September gewährten Zuschusses in Höhe von 30 000 Euro für den FC an, der es wegen verstrichener Ladungsfrist nicht mehr auf die Tagesordnung geschafft hatte. So sehr er die Berichterstattung auch schätze, meinte Zangenfeind: „Wir sollten nicht auf Basis eines Zeitungsartikels entscheiden.“ Er habe bereits ein Gespräch mit dem FC-Vorstand vereinbart, sagte der Bürgermeister.

Rätsel um Finanzierungskonzept und Darlehensvertrag

Offene Fragen gebe es einige. So habe sich der Gemeinderat bewusst Zeit gelassen mit der Abstimmung über den Zuschussantrag zur Erweiterung des Vereinsheims am Fußballplatz gegenüber der Agip-Tankstelle. Wie berichtet, wollte das Gremium bei so einer hohen Summe zunächst einen Einblick ins Gesamtfinanzierungskonzept bekommen. In mehreren Gesprächen hätten die FC-Vertreter dann aber glaubhaft versichert, dass der Großteil der Rechnungen bereits bezahlt worden sei, berichtete Zangenfeind. Ein entsprechender Vermerk sei auf den Schreiben enthalten gewesen. Als sichere Säule im Plan sei auch ein privater Darlehensvertrag erschienen. Hier habe es geheißen, dass dieser nicht kündbar sei, wenn der Verein dadurch zahlungsunfähig werden würde.

Warum dieser Fall nun trotzdem eingetreten ist, will Zangenfeind mit den Verantwortlichen im Detail aufarbeiten. Auch Rechtsanwältin Birgit Baudisch, die den FC im Insolvenzverfahren vertritt, werde man einbeziehen. Ziel der Gemeinde müsse es sein, hier eine „saubere Lösung“ zu finden, betonte der Bürgermeister. Schließlich seien viele Sportler – darunter auch zahlreiche Kinder – von den Folgen der Pleite betroffen. „Die sollen nicht die Verlierer sein“, betonte Zangenfeind. Ihre Förderung solle weiterlaufen.

Zuschuss von Stiftung noch nicht freigegeben

Die CSU-Fraktion konnte der Rathauschef zumindest schon mal dahingehend beruhigen, als dass der Zuschuss an zwei Bedingungen geknüpft worden sei: das tragfähige Finanzierungskonzept des Vereins und eine Zustimmung des Stiftungsrats der Kühnen-Stiftung, aus deren Ertrag die 30 000 Euro hätten entnommen werden sollen. Ersteres stehe aktuell stark in Frage, Zweitere sei bis dato noch nicht erfolgt. Auf Nachfrage von Georg Eham (Parteilos, CSU-Fraktion) versprach der Bürgermeister trotzdem schon mal, dass das Thema noch in diesem Jahr im Gemeinderat behandelt werde. „Wir haben schon einen Platzhalter in der Tagesordnung dafür geschaffen.“

sg