Interview zum Abschied: Vorsitzender und Schatzmeister über 45 Jahre Musikschule

Von: Sebastian Grauvogl

Haben der Musikschule Flügel verliehen: Der langjährige Leiter Heiner Oberhorner (r.) und Schatzmeister Udo Konrad an einem der vielen Tasteninstrumente der Musikschule Schlierach-Leitzachtal. Insgesamt verfügt die Schule über drei Konzertflügel und 15 Klaviere – und natürlich unzählige andere Instrumente mehr. © Stefan Schweihofer

Von ihrer Gründung an haben Heiner Oberhorner und Udo Konrad die Musikschule Schlierach-Leitzachtal geprägt. Zu ihrem Abschied blicken sie nun auf die bewegten Jahre zurück.

Hausham – Eineinhalb Jahre lang haben Heiner Oberhorner (71) und Udo Konrad (76) ihren Ruhestand vom Ehrenamt im Vorstand der Musikschule Schlierach-Leitzachtal vorbereitet. Mittlerweile haben sie ihre Posten als Vorsitzender und Schatzmeister, die sie seit der Gründung vor 45 Jahren innehatten, per Neuwahl in der Hauptversammlung an Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind (Vorsitzender) und Gemeindekämmerer Martin Reisberger (Schatzmeister) übergeben (wir berichteten). Im Interview mit unserer Zeitung blicken Oberhorner und Konrad nun auf die Erfolgsgeschichte der Musikschule zurück. Ein Gespräch über bewegte und bewegende Zeiten, eine gute Freundschaft und die alles verbindende Liebe zur Musik.

Herr Oberhorner, Herr Konrad, seit dem Umzug ins frühere Haushamer Sparkassengebäude im Jahr 2004 verfügt die Musikschule Schlierach-Leitzachtal über einen Tresorraum im Keller. Wie oft mussten Sie seitdem versichern, dass darin keine Geldkoffer lagern?

Heiner Oberhorner: Glücklicherweise hat uns das nie jemand unterstellt. Warum sonst hätten wir 2014 nach dem Ausstieg der Kreissparkasse als Spender an sämtliche Rathaustüren geklopft, um für mehr Unterstützung zu werben?

Udo Konrad: Mit der Rolle des Bittstellers haben wir uns wirklich schwergetan. Zumal die Musikschule damit plötzlich inmitten einer politischen Diskussion gelandet ist. Obwohl wir ein grundsolides und voll transparentes Finanzierungskonzept vorlegen konnten, mussten wir uns Kritik anhören, die nicht nur unangemessen war, sondern uns durch die folgende mediale Berichterstattung noch zusätzlich geschadet hat.

Rückblickend die schwerste Zeit in Ihren jeweils 45 Jahren als Vorsitzender beziehungsweise Schatzmeister?

Heiner Oberhorner: Ja. Ich glaube, da kann ich guten Gewissens für uns beide sprechen. Zumal diese Phase auch noch zu Beginn der Krebserkrankung meiner Frau Elisabeth als damalige Musikschulleiterin kam. Da hat ihr das alles besonders wehgetan.

Udo Konrad: Umso erleichterter waren wir alle, dass sich letztlich die Fakten, vor allem aber auch das Wort unserer zahlreichen Befürworter in den Gemeinden, durchgesetzt haben.

Und damit etwas, was der Musikschule einst auch zur Gründung verholfen hat, oder?

Heiner Oberhorner: Absolut. Ohne die bereits in der Anfangsphase große Unterstützung durch die damaligen Bürgermeister der späteren Mitgliedsgemeinden im Schlierach-Leitzachtal und Landrat Norbert Kerkel wäre der Traum meiner Frau, ein Pendant zur staatlichen Musikschule Tegernseer Tal für den Osten des Landkreises aufzubauen, nie Wirklichkeit geworden. Genauso wichtig ist es mir, hier auch das Verdienst der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee um ihren damaligen Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme zu betonen. Ohne ihn stünden wir heute nicht da, wo wir jetzt sind.

Nämlich?

Udo Konrad: In Zahlen ausgedrückt sind wir mit sieben Lehrern und 150 Schülern gestartet. Heute sind es 26 Lehrer und über 900 Schüler. Dimensionen eines mittelständischen Unternehmens.

Hätten Sie so eine Entwicklung für möglich gehalten?

Udo Konrad: Auf keinen Fall. Es hat ja alles ganz klein und familiär angefangen.

Heiner Oberhorner: Letztlich mit unserer Freundschaft, die passenderweise über die Musik entstanden ist.

Das müssen Sie erzählen.

Udo Konrad: Ich hab damals Keyboard beim Stern Quintett gespielt – einer Band für Tanzmusik. Als uns dann ein Bassist gefehlt hat, hat sich Heiner bei mir gemeldet – mit gerade einmal 17 Jahren. Ein Glücksgriff, wie sich herausstellen sollte. Oberhorner: 1978 konnte sich Udo dann revanchieren. Da hat ihn meine Frau gefragt, ob er als Banker sich auch um die Finanzen der Musikschule kümmern könnte. So sind wir dann am Marktwinkl in Miesbach gestartet.

Wie sind Sie denn eigentlich an die ersten Lehrer und vor allem auch Schüler gekommen?

Heiner Oberhorner: Das ging eigentlich fast automatisch. Der Bedarf war einfach da. Der Musikunterricht außerhalb der Schulen beschränkte sich damals auf ein paar selbstständige Lehrer, die privat Stunden angeboten haben. Dass meine Frau selbst Musiklehrerin an der Realschule Miesbach war, hat uns hier natürlich auch geholfen. Der Durchbruch war dann natürlich unser Beitritt zum Bayerischen Musikschulverband und zum Verband Deutscher Musikschulen.

Weil Sie als staatliche Musikschule an Zuschüsse herankommen, die privaten Schulen verwehrt bleiben?

Udo Konrad: Das ist richtig, greift aber viel zu kurz. Tatsächlich ist dieses Siegel mit vielen Auflagen verbunden, vor allem an die Qualität. Davon profitieren Schüler wie Lehrer gleichermaßen. Oberhorner: Unsere Lehrer sind fest angestellt mit sämtlichen Sozialleistungen. Das wiederum macht uns attraktiv für musikalisch wie pädagogisch hoch qualifiziertes Personal. Nicht zuletzt meiner Frau als ausgebildeter Konzertpianistin war das immer ein großes Anliegen. Im Umkehrschluss erwarten wir von den Lehrern aber auch ein außerordentlich hohes Engagement.

Das heißt konkret?

Heiner Oberhorner: Laut Arbeitsvertrag muss jeder Musiklehrer bei uns mindestens ein Schülervorspiel pro Jahr anbieten. In der Praxis sind es viel mehr, weil es vor allem für Kinder und Jugendliche eine großartige Erfahrung ist, ihr eigenes Instrument im Zusammenspiel mit anderen zu erleben. Das motiviert ungemein. Um auch der Öffentlichkeit das breite Spektrum unserer Arbeit und das Können unserer Schüler zu präsentieren, bieten wir jedes Jahr auch eine Reihe von Konzerten und einen Tag der offenen Tür an. Konrad: Dass wir seit 2004 hier in der früheren Sparkassenfiliale in Hausham unseren neuen Sitz bekommen haben und obendrein noch einen neu angebauten Saal, erleichtert uns das natürlich ungemein, und wir sind der Kreissparkasse bis heute dankbar dafür. Auch unsere beiden Außenstellen im alten Krankenhaus Miesbach und in der Grundschule Elbach helfen uns sehr.

Wie hat sich denn das musikalische Spektrum der Schule über die Jahre verändert?

Heiner Oberhorner: Es ist mit der Schule organisch gewachsen. Los ging es einst mit Klavier-, Akkordeon-, Gitarren- und Blasinstrumentenunterricht. Mittlerweile verfügen wir über eine Vielzahl an Angeboten für sämtliche Altersklassen. Von der musikalischen Eltern-Kind-Gruppe über Kinderchor, Bläserklasse, Jugendblaskapelle bis zu Hackbrettorchester, Stubenmusi, Big Band und natürlich Unterrichtsstunden auf sämtlichen Streichinstrumenten. Konrad: Nicht zu vergessen die Zusammenarbeit mit zwölf Kindergärten sowie der Anton-Weilmaier-Förderschule, wo Kinder mit Inklusionsbedarf auf unseren Veeh-Harfen musizieren. Über eine Kooperation mit der Pfarrei Hausham können wir sogar Orgelunterricht anbieten. Oberhorner: Ergänzen möchte ich auch noch das freundschaftliche Verhältnis zur Musikschule Tegernseer Tal. Und das liegt nicht nur daran, dass deren Leiter Erich Kogler ein Haushamer ist und früher einer unserer Schüler war...

Eine noch engere Anbindung hat die Musikschule nun auch ans Haushamer Rathaus...

Heiner Oberhorner: Es ist ein absoluter Glücksfall, dass Bürgermeister Jens Zangenfeind den Vorsitz und Kämmerer Martin Reisberger die Kasse der Musikschule übernommen haben. Beide waren unsere Wunschkandidaten. Klarstellen möchte ich aber noch mal, dass es sich bei beiden Posten um vollständig ehrenamtliche Tätigkeiten handelt. Konrad: Wir beide können aus tiefstem Herzen sagen, dass wir in 45 Jahren nicht einen Cent entgegengenommen haben.

In welchem Zustand übergeben Sie die Musikschule an Ihre Nachfolger?

Udo Konrad: Ruhigen Gewissens und als gut bestelltes Haus. Lässt man den Einbruch während der Corona-Lockdowns außen vor, trägt sich die Musikschule zu weit mehr als 80 Prozent aus den Unterrichtsgebühren. Die meisten anderen staatlichen Musikschulen sind stärker von Zuschüssen und Spenden abhängig.

Klingt so, als hätten die Herren Zangenfeind und Reisberger nicht mehr viel zu tun...

Heiner Oberhorner: Zumindest brauchen sie sich nicht um weiteres Wachstum bemühen. Mit mehr als 900 Schülern sind wir eigentlich an der Kapazitätsgrenze angekommen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Verwaltung in den Händen zweier Personen liegt: in denen unseres Schulleiters Johannes Obermeyer und seiner Sekretärin Silvia Freiwang.

Es wird also einen Aufnahmestopp geben?

Udo Konrad: Nein, wir führen Wartelisten. Aber das kann sich ja auch positiv auf die Wertschätzung auswirken.

Zum Abschluss noch die Auflösung der Einstiegsfrage: Was befindet sich wirklich im Tresorraum?

Heiner Oberhorner: (lacht) Momentan unsere vielen Leihinstrumente und ein Notenarchiv. Im Nebenraum üben unsere Schlagzeuger. Aus akustischen Gründen, damit sie den Blockflötenunterricht oben nicht stören. Die Tresortür haben wir übrigens im geöffneten Zustand festgeschweißt. Denn wenn die einmal zugefallen wäre, hätte sie wohl niemand mehr geknackt.

sg