Jagdwilderei in Hausham: Unbekannter entwendet Rehkadaver nach Autounfall

Von: Sebastian Grauvogl

Ein Reh bei Hausham wurde von einem Auto angefahren. © Julian Stratenschulte/DPA

Eine traurige Beobachtung machte ein Jagdpächter in Hausham. Ein unbekannter Täter hat den Kadaver eines von einem Auto getöteten Rehs entwendet. Die Polizei ermittelt wegen Wilderei.

Hausham - Von einem Auto angefahren und getötet worden ist ein Reh an der Staatsstraße 2076 bei Freudenreich im Gemeindebereich Hausham. Wie die Polizei Miesbach mitteilt, hat sich der Wildunfall in der Nacht von Sonntag, 13. November, auf Montag, 14. November, ereignet. Als der zuständige Jagdpächter den Kadaver des Tiers am Montagvormittag abholen wollte, stellte er aber fest, dass dieser von einem unbekannten Täter entwendet worden war.

Die Polizeiinspektion Miesbach hat nun Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen. Sie bittet unter 08025/2990 um sachdienliche Hinweise.

sg