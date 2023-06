Jakobsweg: Willi Eisenlöffel aus Hausham pilgert nach Santiago - „Jeder kann diesen Weg gehen“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Große Etappe: Willi Eisenlöffel ist gut 100 Kilometer vor Santiago de Compostela in den Jakobsweg eingestiegen. Die Strecke hat er in sechs Tagen bewältigt. © Privat

Im Interview erklärt Willi Eisenlöffel, warum er seine Pilgerreise auf Youtube dokumentiert hat - und ob er trotz der Arbeit beim Filmen vom Jakobsweg profitieren konnte.

Hausham – Sechs Tage lang ist Willi Eisenlöffel im April von Sarria nach Santiago de Compostela gepilgert – die letzten 117 Kilometer des Jakobswegs in Spanien. Der frühere FWG-Gemeinderat in Hausham hat seine Reise gefilmt und in insgesamt zweieinhalb Stunden auf Youtube dokumentiert. Wie er trotzdem zur Spiritualität gefunden hat und warum er so viel Arbeit in die Produktion gesteckt hat, erklärt der 65-Jährige nun im Interview.

Herr Eisenlöffel, Sie sind eher aus der Politik als aus der Kirche bekannt. Was hat Sie zum Pilgern bewegt?

Willi Eisenlöffel: Religiöse Gründe waren es tatsächlich nicht (lacht). Eher das Interesse am Weg und die damit verbundene Spiritualität. Ich habe – wie vermutlich sehr viele – den Film „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling gesehen und später das Buch gelesen. Irgendwann war es dann soweit: Ich wollte die Erfahrungen selbst erleben, von denen so viele Menschen sprechen.

Bei der Spiritualität geht’s auch um das Besinnen aufs Wesentliche. Passt das mit Youtube zusammen?

Eisenlöffel: Das Filmen lenkt definitiv ab. Ich war viel auf der Suche nach guten Motiven, einmal bin ich sogar hingefallen. Und auch die Informationen um einen herum nimmt man mit einer Kamera anders wahr. Aber ich bereue es nicht. Ich war offen für Spiritualität und habe mein Ziel absolut erreicht. Die 13 Filme, die dabei entstanden sind, sind für mich sehr wertvoll: Ich kann die Erlebnisse immer wieder Revue passieren lassen. Und auch die, die den Weg nicht mehr gehen können, können so jeden einzelnen Tag miterleben.

Verzicht auf Technik nicht immer sinnvoll

Sie wollten also gar nicht abschalten von der digitalen Welt.

Eisenlöffel: Es gibt schon Gründe, beim Pilgern nicht auf Technik zu verzichten. Man kann im Notfall die Rettung rufen und sich mehr auf die Strecke einlassen, wenn man weiß, wie weit es noch ist und wie viel Zeit man hat. Wichtig ist mir, Technik koordiniert einzusetzen. Die Frage der Abhängigkeit ist aber eine andere.

Haben die Videos eine bestimmte Botschaft?

Eisenlöffel: Bei uns lässt es sich wahnsinnig schön wandern. Aber der Jakobsweg ist doch noch einmal ein anderes Kaliber als Huberspitz und Gindelalm. Ich habe den Weg aber gut geschafft, obwohl ich keine Sportskanone und absolut untrainiert bin. Jeder kann diesen Weg gehen, das will ich mit meinen Videos zeigen. Und die Erfahrungen sind sehr lohnenswert.

Sie geben im Internet auch Tipps für diejenigen, die sich mit Spiritualität schwertun.

Eisenlöffel: Es sind kleine Denkanstöße. Mir ist auf dem Jakobsweg bewusst geworden, dass wir das, was wir als Glück bezeichnen, durchaus beeinflussen können. Um Glück zu empfangen, müssen wir unser Reden, Denken und Handeln danach ausrichten. Das ist nicht selbstverständlich.

Großes Interesse nach der Rückkehr

Wie war die Resonanz auf Ihre Reise und die Videos?

Eisenlöffel: Gigantisch. Wo immer ich war, bin ich auf viel Interesse gestoßen. Viele wollen noch zu mir nach Hause kommen und über die Erfahrungen sprechen. Dann merkt man, wie viele Menschen pilgern wollen. Oft stehen vorgeschobene Gründe im Weg: zu wenig Urlaub, keine Zeit oder keine Kondition. Mir war es wichtig, die Reise nicht zu weit nach hinten zu schieben. Irgendwann macht man’s gar nicht mehr. Und dann ist es zu spät.

Das Gespräch führte Jonas Napiletzki.

Infos zur Reise

gibt Willi Eisenlöffel auf seinem Youtube-Kanal unter www.youtube.com/@wilhelmeisenloffel531 sowie in einem Vortrag an der vhs Hausham am Freitag, 24. November.

Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.