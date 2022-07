„Jemand bringt den Papa um“ - Psychisch kranker Schlierseer (30) vor Gericht

Von: Angela Walser

„Jemand bringt den Papa um“ - Psychisch kranker Schlierseer vor Gericht © Udo Herrmann/ IMAGO

Die Tochter schrie: „Jemand bringt den Papa um.“ Nun steht ein psychisch kranker Schlierseer, der in Agatharied einen Familienvater angriff, vor Gericht.

Agatharied/München – Drei Jahre ist es her, dass sich in der Nähe der Klinik-Wohnungen in Agatharied, ein heftiger Vorfall ereignete. Ein damals 27-jähriger Patient aus Schliersee befand sich mit seinem Pfleger auf einem Spaziergang, als er auf einen Familienvater losging. Gestern musste sich der psychisch kranke Mann vor dem Landgericht München II verantworten. Es ging um eine Unterbringung in der Psychiatrie.

Psychisch kranker Schlierseer vor Gericht

Auf der Anklagebank machte der gelernte Kaufmann einen ruhigen Eindruck. Was im Juli 2019, also noch vor Corona, in ihn gefahren war, konnte er auch nicht so genau beschreiben. Auf der Klinikrunde mit seinem Pfleger hatte er sich urplötzlich ein Kinderradl geschnappt und war damit im Kreis gefahren. Als der Vater ihn von der Balustrade im ersten Stock aufforderte, das Radl zurückzustellen, schoss er am Geländer entlang nach oben und nahm den 45-Jährigen in den Schwitzkasten. Es folgten Beleidigungen, das Gerangel verlagerte sich auf die Wiese.

Die damals neunjährige Tochter des Opfers schrie wie am Spieß. Sie raste zu ihrem erwachsenen Stiefbruder (28) und schrie: „Jemand bringt den Papa um.“ Der 28-Jährige begab sich nach draußen und trennte den Angreifer von seinem Opfer. Pfleger und Patient verschwanden im Klinikum Agatharied. Zuvor rief der Pfleger nach eigenen Worten noch: „Ruft die Polizei, wir sind auf Station 17.“ Die Beamten hatte dann aber schon jemand anders alarmiert. Sie trafen rasch in der St. Agatha-Straße ein.

Tochter leidet noch heute unter der Erinnerung

Den Familienvater hatte die Attacke ziemlich mitgenommen. Er hätte gerne mit allem abgeschlossen, doch nachdem die Schmerzen durch Prellungen und Kratzer wieder abgeklungen waren, kamen die Ermittlungen und ein Täter-Opfer-Ausgleich. 1500 Euro erhielten er und seine Tochter. „Das ist eigentlich nichts für die Schmerzen“, bemerkte der Vater vor Gericht. Eine persönliche Entschuldigung seines Peinigers nahm er aber doch an. Seine Tochter musste nicht vor Gericht erscheinen. „Sie hat das die erste Zeit gar nicht verkraftet“, erzählte der Vater vor Gericht. Jetzt noch würde sie ängstlich fragen: „Kommt er wieder?“

Gestern hinterließ der Angreifer einen geordneten Eindruck. Die Medikamente wirken, er kann arbeiten, hat eine Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer begonnen. Sogar seinen Führerschein, den er wegen Drogenmissbrauchs verloren hatte, darf er nach eingehender medizinisch-psychologischer Untersuchung neu machen. Weil er zum Zeitpunkt der Attacke psychisch angeschlagen war, ist der Schlierseer schuldunfähig. Das Verfahren hat eine Regelung der Unterbringung in der Psychiatrie zum Ziel, die ausgesetzt werden könnte, weil der heute 30-Jährige stabil und sozial gut eingebunden ist. Der Prozess dauert an.

