Jochen Strodthoff: „Ich will mit den Filmfans ins Gespräch kommen“

Der Haushamer Schauspieler und Regisseur Jochen Strodthoff tanzt auf mehreren Hochzeiten. Im Gespräch verrät er Detail zu seinen neue Projekten.

Hausham – Der Mann schiebt was an: Schauspieler und Regisseur Jochen Strodthoff (52), der in Hausham lebt und erst im Herbst mit Joss Bachhofer das alte Rathaus mit der bemerkenswerten Ausstellung „Gedinge“ füllte, hat im Kino am Tegernsee in Weissach den Film „All I Never Wanted“, in dem er eine Hauptrolle spielt, noch vor dem offiziellen Kinostart bei einem Filmgespräch vorgestellt. Im Interview während einer Pause bei Dreharbeiten für „Aktenzeichen XY... ungelöst“ in Holzkirchen erzählt Strodthoff, dass der Abend der Auftakt für eine Kino-Talk-Reihe im Landkreis war.

Wie lief die Preview von „All I Never Wanted“ im Kino in Weissach?

Ganz schön, es waren etwa 20 Leute da, die dann auch nach dem Film noch länger mit mir diskutiert haben. Es ist ein Anfang. Denn ich möchte hier im Landkreis in Zukunft immer wieder ausgewählte Filme zeigen und anschließend mit hiesigen Cineasten und Filmfans über sie sprechen. Das können eigene Filme sein oder auch andere, die künstlerisch interessant und ungewöhnlich sind.

„All I Never Wanted“ wurde vielfach für Filmfestivals und -preise nominiert. Was hat denn die Jurys daran so begeistert?

Also, mittlerweile hat der Streifen sogar schon einen Preis geholt – und zwar beim Female Eye Festival in Toronto. Das und dass der Film so beachtet wird, liegt daran, dass der Film das Rollenverhalten von Frauen und den Zwang zur Selbstinszenierung hinterfragt. Er ist eine Satire und als „Mockumentary“ gedreht: ein Film, der teils fiktiv, teils dokumentarisch ist. Er ist deshalb so witzig und funktioniert, weil die Zuschauer nie sicher sein können, was sie gerade sehen.

Deckt sich das auch mit der Resonanz des hiesigen Publikums?

Der Film spielt ja in der Model- und Theaterwelt, und das Leben dort ist kein Zuckerschlecken. Dort herrscht ein Wahnsinnsdruck. Dass der Film das so ungeschminkt und wahrhaftig zeigt, hat das Publikum am Tegernsee, unter dem auch junge Frauen waren, besonders beeindruckt.

Wo kann man den Film denn jetzt noch sehen?

Er ist in 25 deutschen Kinos gestartet, unter anderem in München. Am 20. Dezember stelle ich ihn noch mal in Bad Endorf vor.

Gibt es schon Pläne für den nächsten Film-Talk im Landkreis Miesbach?

Ja, ich will den Film „Taxi Teheran“ zeigen, den Filmregisseur Jafar Panahi trotz Berufsverbots im Iran gedreht hat und der außer Landes geschmuggelt wurde, damit er bei der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet werden konnte. Er eignet sich bestens, um über Film und filmische Wahrnehmung nachzudenken und zu diskutieren. Ort und Termin im nächsten Frühjahr sind gerade in der Mache.

