17-Jährige vergisst 800-Euro-I-Phone

Eine junge Haushamerin hat ihr 800 Euro teures IPhone auf einer Bank am Bahnhof in Agatharied vergessen. Jetzt ist es weg.

Eine 17-Jährige hat am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ihr 800 Euro teures I Phone auf einer Bank am Bahnhof in Agatharied liegenlassen. Als der Haushamerin kurze Zeit später der Verlust auffiel, kehrte Sie umgehend zum Verlustort zurück. Dort konnte sie aber ihr Eigentum nicht mehr auffinden.

Ein bislang unbekannter Täter muss das I Phone gefunden und einbehalten haben.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Tel: 08025-2990 zu melden.