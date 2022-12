Furchtlos und wortgewaltig: Christine Eixenberger kommt nach Hausham

Von: Christine Merk

Teilen

Kabarettistin Christine Eixenberger © Heinz Weissfuss

Die Miesbacher Kabarettistin Christine Eixenberger tritt in Hausham mit ihrem Solo-Programm „Einbildungsfreiheit“ auf.

Hausham – Am Anfang war ein Wasserschaden – und dann beginnt eine Odyssee. Um eine unfreiwillige Wohnungssuche dreht sich das neue Soloprogramm der Miesbacher Kabarettistin Christine Eixenberger, mit dem sie am Freitag, 6. Januar, in den Alpengasthof Glück Auf in Hausham kommt. Karten ab 21 Euro gibt es im Rathaus der Gemeinde sowie bei München Ticket.

Eixenberger, im Oktober 2019 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Sparte „Senkrechtstarter“ ausgezeichnet, hat schon in drei Soloprogrammen bewiesen, dass sie schonungslos austeilen kann. Mit ihrem neuen Programm „Einbildungsfreiheit“ startete sie im Herbst 2020. Alles beginnt mit einem Wasserschaden: Von Pilzkolonien und nicht ganz so flotten Handwerksburschen aus den eigenen vier Wänden vertrieben, bricht Eixenberger in eine Odyssee durch den Groß- und Kleinstadtdschungel auf. Sie umgarnt Immobilienmakler und Hausbesitzer, die sich gebärden wie Lehnsherren einer vergangenen Epoche. „Ich bin dann mal so frei...!“ denkt sich Eixenberger und begegnet den Möchtegern-Monarchen gewohnt furchtlos, stimm- und wortgewaltig, gestählt durch unzählige Bastelstunden und Grundschulklassenfahrten. „Einbildungsfreiheit“ erzählt von Bürgern und Burgfräulein, von der Macht der Märkte und der Suche nach diesem mystischen Ort: dem ominösen „Dahoam“.

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.