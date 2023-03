Katastrophenszenario: Havarierter Lkw verliert Salzsäure in Hausham - Nun ermittelt die Polizei

In Ganzkörper-Schutzanzügen arbeiteten die Spezialkräfte an der Bindung der ausgetretenen Salzsäure.

Ermittlungen laufen

Von Sebastian Grauvogl schließen

Ein Salzsäureaustritt aus einem Laster hat am Montagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und BRK gesorgt. 40 Anwohner wurden evakuiert. Nun ermittelt die Polizei.

Hausham – Ein Tanklastzug parkt an der Schlierseer Straße in unmittelbarer Nähe des Haushamer Bahnhofs. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkt plötzlich, dass eine Flüssigkeit aus dem Tank auf die Straße läuft. Salzsäure, wie der Fahrer später mitteilen sollte. Weißer Dampf tritt aus. Augenzeugen berichten von einem „bestialischen Gestank“, von dem man Kopfschmerzen bekommen habe (wir berichteten in einer Erstmeldung).

Dann geht alles Schlag auf Schlag. Sirenen heulen, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rauschen heran – insgesamt über 300 Mann. Einsatzkräfte in Gefahrstoff-Schutzanzügen nähern sich dem Lkw, die Schlierseer Straße wird weiträumig abgesperrt. Rund 40 Anwohner im unmittelbaren Gefahrenbereich (Umkreis zwischen 50 und 100 Meter) müssen ihre Häuser verlassen und die Nacht in umliegenden Hotels verbringen. Helfer des Roten Kreuzes versorgen sie zuvor am Haushamer Feuerwehrhaus mit Essen und Trinken. Mit Lautsprechern und später auch über die einschlägigen Warn-Apps fürs Smartphone wird die Bevölkerung darauf hingewiesen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bürgermeister organisiert Unterbringung der Evakuierten

Wie das Landratsamt Miesbach als für den Katastrophenschutz zuständige Behörde am Tag nach dem Unglück mitteilt, ging der Notruf des Autofahrers am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein. Da die Schadenslage und Ausmaße der Salzsäure-Havarie zunächst unklar waren und man von einer räumlich begrenzten Gefahr für die Bevölkerung habe ausgehen müssen, sei um 19.12 Uhr der Katastrophenschutz des Landkreises informiert worden. Die Einsatzleitung lag daraufhin bei Kreisbrandrat Anton Riblinger.

+ Lagebesprechung: Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK und Polizei im Austausch. © Ralf Poeplau

Von einer „sehr bedrückenden und beängstigenden Situation“ spricht Bürgermeister Jens Zangenfeind gegenüber unserer Zeitung. „Wir wussten, dass im Bereich des Bahnhofs viele Menschen leben und dass dieser auch durch einige Gaststätten stark frequentiert ist.“ Er selbst habe sich gerade in einer Sitzung des Hauptverwaltungsausschusses im Rathaus befunden und sei dementsprechend schnell vor Ort gewesen, berichtet Zangenfeind. Er habe die dann folgenden Evakuierungen durch Feuerwehr und BRK begleitet und sei sehr beeindruckt gewesen von deren Zusammenarbeit: „Es war unglaublich beeindruckend, wie beherzt und professionell der Einsatz abgewickelt wurde. Keine Hektik, sondern ruhige und besonnene Professionalität.“ Der Rathauschef selbst rief die Betreiber der Zierer Stuben und des Schlierseer Hofs an, um die Evakuierten unterzubringen. Beide hätten sofort Zimmer zur Verfügung gestellt, lobt Zangenfeind.

Werksfeuerwehr von Wacker Chemie aus Burghausen angerückt

Derweil kümmerten sich die Feuerwehrleute mit fachlicher Unterstützung von Experten des Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem (TUIS), der Werksfeuerwehr von Wacker Chemie aus Burghausen, sowie der Gefahrenstoffzug der Stadt Rosenheim um die Bindung der rund 100 Liter ausgelaufenen Salzsäure sowie das Umfüllen des verbliebenen Tankinhalts mit Spezialpumpen in einen Gefahrstoffcontainer. Mit einem Wassernebel banden die Feuerwehrler zudem den Dampf in der Luft. Laut Riblinger so stark, bis eine ungefährliche Verdünnung erreicht war. Der Lkw blieb noch bis zum frühen Dienstagmorgen am Ort der Havarie stehen, ehe ihn gegen 6.30 Uhr ein Spezialunternehmen abtransportiert. Eine halbe Stunde später wird der Bahnhof wieder für Züge freigegeben, der zwischenzeitlich eingerichtete Schienenersatzverkehr endet.

+ Dekontaminationszone: Hier wurden die Einsatzkräfte von Gefahrstoffrückständen auf ihren Anzügen befreit. © Ralf Poeplau

Mittlerweile steht laut Landratsamt auch fest, dass es zu keinem Zeitpunkt zu einer Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung gekommen ist. Umso großer sei nach dem anfänglichen Schreckmoment dann die Erleichterung gewesen, berichtet Landrat Olaf von Löwis. Das Katastrophenschutzmanagement habe „hervorragend funktioniert“, ebenso die Warnung durch die App „NINA“. Dass diese erst gegen 20.30 Uhr Alarm schlug, liegt laut Landratsamt an der zunächst unklaren Lage.

Polizei ermittelt nun Hintergründe

Offen bleibt zudem, wohin der Lkw mit Pfaffenhofener Kennzeichen die Salzsäure hätte liefern sollen und wieso es überhaupt zur Havarie gekommen ist. Beides sei Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, betont Kreisbrandrat Riblinger. Er selbst habe vor Ort aber kein Anzeichen für eine Fremdeinwirkung oder einen Unfall erkennen können. sg

Bereits Ende Januar hatten in Bayrischzell Einsatzkräfte mit Gasmasken und orangefarbenen Schutzanzügen Aufmerksamkeit erregt. Auch hier war nach einem möglichen Gefahrstoff-Austritt ein Großalarm ausgelöst worden.

