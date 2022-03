Kbo-Psychologin zum Umgang mit dem Ukraine-Krieg: „Wir alle haben viele Ressourcen“

Von: Christian Masengarb

Teilen

„Können damit umgehen“: Janine Fischer, leitende Psychologin in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, sagt, die Menschen haben viele Fähigkeiten, um Krisen zu bewältigen. Sie müssen sich ihrer nur erinnern. © Stefan Schweihofer

Die leitende kbo-Psychologin Janine Fischer erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung den Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Sie sagt, wir hätten alle mehr Werkzeuge, als wir oft denken.

Landkreis – Kaum schien es, als verliere Corona an Schrecken, begann der Krieg in der Ukraine. In unserem Gespräch gibt Janine Fischer, leitende Psychologin in der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied, Tipps, wie die Menschen mit der aktuellen Lage sinnvoll umgehen.

Frau Fischer, viele Menschen hatten nach Corona heuer auf Licht am Ende des Tunnels gehofft. Nun herrscht Krieg in der Ukraine, und sie sorgen sich noch mehr. Was raten Sie diesen Menschen?

Janine Fischer: Der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie wenig Kontrolle wir über manche Dinge in unseren Leben haben. Dieser Kontrollverlust führt fast automatisch zu Ängsten und Sorgen. Da kann es schon helfen, sich diese Sorgen zu erlauben. Es erleichtert, zu sagen: „Es ist das Normalste auf der Welt, dass ich mich so fühle und dass mir diese Situation Angst macht.“

Unser Gehirn will uns mit Sorgen also sagen, dass wir eine Bedrohung beseitigen sollen? In unserer komplexen Welt können wir das aber manchmal nicht. Sich dann unwohl zu fühlen, ist doch normal.

Janine Fischer: Richtig. Oft wollen wir unangenehme Gefühle schnell loswerden. Aber ich darf Angst haben. Natürlich ist das kein schönes Gefühl, aber ich bin damit vermutlich nicht alleine. Schon diese Einsicht erhöht unsere Widerstandsfähigkeit.

Widerstandsfähigkeit wünschen wir uns alle. Wie erwerben wir sie?

Janine Fischer: Ein entscheidender Punkt ist der Fokus. Angst engt unsere Wahrnehmung oft stark ein. Wir sehen nur die Probleme und Gefahren der Situation. Natürlich stimmt: Die Situation in der Ukraine ist bedrohlich. Trotzdem besteht unser Leben aus mehr als dem Krieg. Es hilft, unseren Fokus auszuweiten. Was gibt es noch? Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Worauf kann ich mich freuen?

Angst engt unsere Wahrnehmung oft stark ein.

Ich merke, dass mein Kopf nach dem Volleyballtraining freier ist. Ist das eine Handlungsoption?

Janine Fischer: Ja. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Ressourcen. Ressourcen helfen uns, mit schwierigen Situationen umzugehen. Sport kann eine Ressource sein – wie Lesen, Spaziergehen oder Kontakte mit Freunden und alles, was mir guttut. Je mehr Ressourcen wir haben, umso besser.

Wie finde ich neue Ressourcen, die mir helfen?

Janine Fischer: Es hilft, in die eigene Vergangenheit zu blicken. Wir haben alle schon Krisen überstanden. Was hat uns dabei Kraft gegeben, was Spaß bereitet? Dieser Erfahrungsschatz zeigt, was in uns steckt. Wer neue Lösungsansätze braucht, kann Dinge ausprobieren und schauen: Was ändert das für mich?

Was mache ich, wenn trotzdem ein Gefühl der Hilflosigkeit bleibt?

Janine Fischer: Auch das Gefühl, nichts tun zu können, ist eher einem Tunnelblick geschuldet. Viele Menschen demonstrieren, spenden oder helfen anderweitig. Solidarität ist ein Weg, mit dem Kontrollverlust umzugehen. Wer sich fragt „Was kann ich trotz allem für mich, meine Liebsten und andere tun?“, gewinnt Kontrolle zurück. Das hilft der Widerstandsfähigkeit und schützt vor Hilflosigkeit.

Weil man belastende Gefühle sinnvoll nutzt? Nach dem Motto: „Die Angst lähmt mich nicht, sie treibt mich sinnvoll an.“

Janine Fischer: Ja. Was einem das Gefühl von Kontrolle und Sinnhaftigkeit gibt, ist natürlich sehr individuell. Jeder muss ein wenig experimentieren, was ihm in dieser Situation hilft, weil auch jeder andere Voraussetzungen hat.

Können Sie generelle Tipps geben, wo Menschen beim Ressourcenaufbau ansetzen können?

Janine Fischer: Wie gesagt, das ist immer individuell. Aber wir leben in einem sehr schönen Landkreis. Aus der Natur und Freizeit draußen können viele Menschen viel herausziehen. Ich kann also schauen: Wo finde ich einen Ort, der mir Kraft gibt, der für mich eine besondere Bedeutung hat? Gibt es alte Hobbys, die mich stärken können? Was kann ich Neues erleben?

Wie ist es mit Medienkonsum? Fördert der Ängste oder bremst er sie eher?

Janine Fischer: Die Dosis entscheidet. Grundsätzlich lautet die Frage: Hilft mir mein Nachrichtenkonsum oder behindert er mich? Beschäftige ich mich mit der Lage und fühle mich danach gut informiert, ist das sinnvoll. Wer aber ständig drei Live-Ticker gleichzeitig liest, sollte sich hinterfragen. Dann kann es helfen, den Medienkonsum zu begrenzen, zum Beispiel auf eine halbe Stunde täglich oder auf eine seriöse Quelle, und sich auch mal abzulenken und sich selbst etwas Gutes zu tun. Die genaue Dosis muss jeder selbst finden. Wichtig ist, selbstbestimmt mit dem Thema umzugehen und sich nicht einfach mit Nachrichten beschießen zu lassen.

Gibt es Gruppen von Menschen, denen der Krieg besonders viele Sorgen bereitet?

Janine Fischer: Es hängt sehr vom Einzelnen ab. Ältere Menschen, gerade jene, die schon Erfahrungen mit Krieg gemacht haben, fühlen sich teils an Erlebtes erinnert. Jungen Menschen, die bislang wenig Kontakt mit Krieg hatten, berichten, dass ihr Weltbild erschüttert ist. Es trifft alle, aber auf unterschiedliche Art und Weise.

Ressourcen finden: Psychologin gibt Tipps

Was kann man tun, wenn einmal alles zu viel wird?

Janine Fischer: Merke ich, es bricht gerade alles über mich herein, muss ich mich erst einmal beruhigen. Hinsetzen und tief in den Bauch einatmen. Das verbessert die Situation nicht, aber es hilft, sich nicht mehr so eingeengt zu fühlen.

Überstehen wir auch diese Krise, ohne daran zu zerbrechen?

Janine Fischer: Ja. Auch in zwei Jahren Corona haben wir alle viel erreicht, irgendwie gelebt und bewiesen, dass wir mit Krisen umgehen können. Das können wir auch mit dieser. Wir alle haben viele Ressourcen. Sie fallen uns manchmal nicht ein. Aber wir können sie finden.

Das Gespräch führte Christian Masengarb.

Hilfe bei Belastungen vermittelt die Tagesklinik der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied unter Telefon 0 80 26 / 3 93 21 38.

Eine Auswahl aller relevanten News und Geschichten erhalten Sie in unserem kostenlosen Newsletter regelmäßig und direkt per Mail. Melden Sie sich hier an für Tegernsee, hier für Miesbach und hier für Holzkirchen.