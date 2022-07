Erstmeldung Donnerstag, 30. Juni, 17.30 Uhr:

Keime im Haushamer Trinkwasser: So reagieren Gemeinde und Krankenhaus

Von: Stephen Hank, Sebastian Grauvogl

Leitungswasser sollte in Hausham bis auf Weiteres nicht direkt aus dem Hahn getrunken werden. © Roland Weihrauch/DPA

Im Haushamer Trinkwassernetz wurden Keime festgestellt. Die Bevölkerung ist aufgerufen, das Wasser bis auf Weiteres abzukochen. Das sind die nächsten Schritte.

Update Freitag, 1. Juli, 16.30 Uhr:

Keime in der Wasserleitung beim Krankenhaus Agatharied: Die Nachricht, die die Gemeinde Hausham am Donnerstagnachmittag absetzte, ließ erst mal aufhorchen. Dass sich dennoch niemand Sorgen um seine Gesundheit machen muss, versicherten danach aber nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die Pressesprecherin des Kreisklinikums. Und in ein paar Tagen solle der Spuk dann ohnehin wieder vorbei sein.

Wie berichtet, wurden bei einer routinemäßigen Trinkwasserprobe am Übergabepunkt am Krankenhaus Agatharied sogenannte Pseudomonaden und coliforme Keime festgestellt. Die Gemeinde informierte nach Bekanntwerden des Laborergebnisses umgehend das Gesundheitsamt, das dann die Chlorierung im Leitungsnetz anordnete und eine Abkochverfügung für alle angeschlossenen Haushalte erließ. Das Rathaus habe die Bürger sowie sämtliche kommunalen Einrichtungen wie Schule, Kitas und eben das Krankenhaus über alle verfügbaren Kanäle informiert, betonte Kämmerer Martin Reisberger in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend.



Ein unschönes Ereignis, teilte Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) mit. Das könne allerdings immer wieder mal auftreten, wie zuletzt um Weihnachten 2017. Grund zur Besorgnis gebe es jedoch nicht, betonte Zangenfeind. Letztlich handle es sich bei der Chlorierung und Abkochverfügung um Vorsichtsmaßnahmen. Sobald sich das Chlor im gesamten Leitungsnetz verteilt habe, was wohl nur zwei bis drei Tage dauern werde, sei das Wasser wieder keimfrei.

Beim Wasserwerk läuft derweil die Suche nach der Ursache der Verunreinigung auf Hochtouren. Während das Wasser laut Wassermeister Anton Maier nur ein Mal pro Halbjahr untersucht werde, nehme man nun täglich mehrere Proben an unterschiedlichen Punkten im Netz und lasse diese im Labor analysieren. Das Chlor werde derweil direkt im Wasserwerk in der Haidmühl eingeleitet, um sich dann in allen Leitungen im gesamten Gemeindebereich zu verteilen.



Entspannt bleibt man derweil auch im Krankenhaus. Wie Sprecherin Melanie Speicher mitteilt, gelten hier immer höchste Hygienestandards. „Was gegen Krankenhauskeime hilft, bekämpft auch Keime im Trinkwasser“, sagt sie. Die Patienten würden dennoch von den Schwestern über die aktuelle Situation informiert. Sie bekämen aber ohnehin Mineralwasser aus Flaschen zu trinken, weshalb der Gang mit dem Glas zum Wasserhahn nicht notwendig sei.



Der Chlorgeruch, der in den kommenden Tagen beim Zähneputzen zu erwarten ist, ist laut Zangenfeind zwar für viele Bürger ungewohnt, aber ebenfalls kein Anlass für Beunruhigung. „In manchen Urlaubsländern ist das immer so.“

Erstmeldung Donnerstag, 30. Juni, 17.30 Uhr:

Hausham – Bei routinemäßigen Untersuchungen des Wassers im Trinkwassernetz der Gemeinde Hausham und im Krankenhaus Agatharied wurden Pseudomonaden und coliforme Keime festgestellt. Das teilte die Gemeinde am Donnerstagnachmittag mit. Wie die Keime ins Trinkwasser gelangt sind, ist bisher unklar und wird schnellstmöglich untersucht.

Wasser wird chloriert ‒ aber das dauert

Zum Schutz der Bewohner Haushams und der Patienten im Krankenhaus wurden umgehend Maßnahmen eingeleitet. Die Chlorierung des Trinkwassers wurde am Nachmittag eingeleitet. Bis eine ausreichende Konzentration im Trinkwasser erreicht ist, tritt als Vorsichtsmaßnahme zusätzlich eine Abkoch-Verfügung in Kraft: Alle Haushalte der Gemeinde Hausham einschließlich des Krankenhauses werden gebeten, Leitungswasser vorsorglich abzukochen.

Gefährdung von Patienten und Bürgern ausgeschlossen

Die Chlorierung muss so lange durchgeführt werden, bis die Ursache der Verunreinigung geklärt und beseitigt werden konnte. Im Krankenhaus Agatharied wurden darüber hinaus zusätzliche Vorsorgemaßnahmen ergriffen. Eine Gefährdung der Patienten oder Mitarbeiter im Krankenhaus und der Bewohner Haushams kann dadurch ausgeschlossen werden. Bürger werden gebeten, Nachbarn über die Abkochverfügung zu informieren.

