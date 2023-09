Kein Personal: Großtagespflege in Hausham kann nicht pünktlich starten

Von: Sebastian Grauvogl

Noch ohne Leben: die künftige Großtagespflegeeinrichtung an der Grenzstraße in Hausham. © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Hausham sucht händeringend Mitarbeiter für ihre neue Großtagespflege. Obwohl der Innenausbau pünktlich fertig war, ist ein Start bis auf Weiteres nicht möglich.

Hausham – Bereit für die Schlüsselübergabe wäre die neue Großtagespflege an der Grenzstraße zwischen Hausham und Schliersee. Einer Eröffnung pünktlich zum Start des neuen Kindergartenjahrs Anfang September wäre nichts im Wege gestanden, berichtet Haushams Bürgermeister Jens Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Umbau der Räume an einem Wohnhaus, das die Gemeinde aus einer Erbschaft erhalten hat, sei rechtzeitig fertig geworden. Dass die Lichter nach wie vor aus sind und kein fröhliches Kinderjauchzen aus dem Garten zu hören ist, liegt am fehlenden Personal. Zwei Tagespflegepersonen sucht die Gemeinde für die Einrichtung, die Stellenanzeigen laufen seit Wochen. Rückmeldungen? Fehlanzeige. „Bis dato haben wir niemanden gefunden“, teilt Zangenfeind ernüchtert mit.

Enttäuscht sein dürften auch die Eltern von Kindern im Krippenalter, die in den bereits etablierten Betreuungseinrichtungen im Gemeindegebiet keinen Platz bekommen haben. Fünf an der Zahl seien es, teilt das Rathaus mit. Den Bedarf bei den Kindergartenplätzen habe man glücklicherweise abdecken können. Auf der Suche sind auch noch die Eltern von sieben Krippenkindern in Schliersee, heißt es aus dem dortigen Rathaus. Wie berichtet, steht die Großtagespflege auf Schlierseer Flur, damit könnten auch Kinder aus der Marktgemeinde hier betreut werden.

Stellenausschreibungen laufen

Wann die ersehnte Entlastung an den Start gehen kann, dazu kann Zangenfeind derzeit keine Prognose abgeben. Man tue alles dafür, die Stellenausschreibungen möglichst breit zu fassen. So sucht die Gemeinde nicht nur Fachkräfte mit abgeschlossener pädagogischer Ausbildung, sondern parallel auch Bewerber mit Bereitschaft zur Qualifizierung zur Tagespflegeperson. Auch bei den Rahmenbedingungen zeigt sich die Gemeinde flexibel, sowohl ein Angestelltenverhältnis als auch eine selbstständige Tätigkeit sind möglich – Teilzeit sowieso. „Vielleicht will sich ja jemand auch was dazuverdienen“, hofft Zangenfeind und ergänzt: „Wir sind für fast alles offen.“ Auch die rechtlichen Vorgaben in Sachen Betreuungsschlüssel sind flexibel: Bis zu drei Mitarbeiter können Verträge für bis zu 16 Kinder abschließen, wobei maximal zehn gleichzeitig anwesend sein dürfen. Bedeutet: Wäre das Personalproblem gelöst, hätten alle zwölf in Hausham und Schliersee noch unversorgten Kinder einen Platz.

Damit nicht genug: Wie berichtet, lässt die Gemeinde aktuell auch noch ein Wohnhaus an der Nagelbachstraße in eine Großtagespflege umbauen. Auch hier sei die Genehmigung da, berichtet Zangenfeind, die Arbeiten würden aber noch etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zumindest in dieser Sache gibt es hier weniger Druck als gedacht. Denn wo kein Personal, da stehen auch fertige Räume leer. Und so bleibt der etwas verwitterte Wichtel im Vorgarten vorerst der einzige Zwerg im Haus an der Grenzstraße 3.

Bewerbungen

für eine Mitarbeit in der Großtagespflege nimmt die Gemeinde Hausham unter 0 80 26 / 39 09 13 oder rudi.randler@hausham.de entgegen. Weitere Infos auf www.hausham.de.

