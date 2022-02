Keine einzige Ladesäule: So will Hausham Defizite bei E-Mobilität aufholen

Von: Sebastian Grauvogl

Hier tanken Sie Strom: Am Landratsamt Miesbach steht bereits eine Ladesäule von Energie Südbayern. © Thomas Plettenberg

Keine einzige Ladesäule steht E-Auto-Fahrern in Hausham zur Verfügung. Jetzt hat ein Vertreter von Energie Südbayern dem Gemeinderat ein Konzept vorgestellt.

Hausham – Als Drehscheibe des Landkreises Miesbach vermarktet sich die Gemeinde Hausham selbstbewusst. In Sachen Elektromobilität ist das Rad in der ehemaligen Bergwerksgemeinde aber noch nicht so recht in Schwung gekommen. Zumindest nicht, was die dafür nötige Infrastruktur anbelangt. Keine einzige öffentliche Ladesäule stehe im geografischen Zentrum des Landkreises zur Verfügung, berichtete nun Josef Lipp von Energie Südbayern (ESB) bei seiner Präsentation im Haushamer Gemeinderat. Und zeigte dann auf, wie die Gemeinde in Sachen Stromtankstellen nachbessern kann.

Zuvor aber wies Bürgermeister Jens Zangenfeind (FWG) noch darauf hin, dass er in der E-Mobilität nicht die Lösung aller Probleme sieht. „Wo soll denn dann der ganze Strom herkommen?“, fragte der Rathauschef. Für ihn liege die Zukunft in einem Mix aus Antrieben mit verschiedenen erneuerbaren Energien. Dennoch müsse man als Gemeinde dem Trend Rechnung tragen, dass immer mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind und sollte folglich auch Lademöglichkeiten an zentralen Punkten anbieten.

Hausham bräuchte 50 Säulen, um Ziele des Freistaats zu erfüllen

Bei Lipp rannte Zangenfeind mit dieser Vorrede offene Türen ein. ESB komme eigentlich aus dem Gasgeschäft, sei also schon aus seiner eigenen Historie heraus offen für unterschiedliche Technologien. Fakt sei aber auch, dass eine große Dynamik in Sachen E-Mobilität feststellbar sei. „Die Autos kommen“, sagte Lipp. Zugleich habe die Politik ehrgeizige Ziele für den Ausbau der Ladeinfrastruktur ausgegeben. Umgerechnet auf die Einwohnerzahl würde dies für Hausham gute 50 Säulen bedeuten.

Ganz so progressiv ging ESB bei seiner Prüfung für mögliche Standorte in der Gemeinde dann aber nicht zu Werke. Elf schafften es in die engere Auswahl, fünf blieben am Ende übrig: eine Schnellladestation am Edeka an der Oberen Tiefenbachstraße (wegen der nur kurzen Verweildauer beim Einkauf) und jeweils eine Normalladestation am Rathaus, am Alpengasthof Glück Auf, an der Anton-Weilmaier-Schule und am Oberland Kinocenter. Die sechs ausgeschiedenen Plätze hingegen seien entweder am mangelnden Interesse des Grundstückseigentümers oder am unzureichenden Netzanschluss gescheitert, berichtete Lipp.

ESB bietet „All-inclusive-Paket“ an

Doch wie kommen die Säulen nun nach Hausham? Lipp stellte den Gemeinderäten hierzu ein „All-inclusive-Paket“ vor. ESB kümmere sich dabei tatsächlich um alles: von der Planung über den Bau bis hin zu Zahlungsabwicklung, Abrechnung und Wartung. Einzige Bedingung: Die Gemeinde beteiligt sich an den Anschaffungskosten. „Wir teilen uns die Summe, die nach Abzug der 50 Prozent-Förderung übrig bleibt“, erklärte Lipp.

„Sind wir dann wirklich nur der Kostenerbringer oder bekommen wir auch eine Rückvergütung?“, wollte Georg Eham (Parteilos) wissen. Anfangs eher nicht, antwortete Lipp. Die Ladesäulen müssten erst zwei bis drei Jahre laufen, ehe man über einen wirtschaftlichen Betrieb sprechen könne. ESB stelle der Gemeinde aber die monatlichen Abrechnung zur Verfügung, um hier größtmögliche Transparenz zu schaffen. „Wenn die E-Mobilität in Hausham durch die Decke geht, bin ich der erste, der Sie wegen einer Rückvergütung kontaktiert“, versprach Lipp schmunzelnd. Bei entsprechender Nachfrage werde man an den Standorten zudem weitere Säulen aufstellen, wobei pro Säule zwei Autos gleichzeitig Strom zapfen können.

Die Frage des Bürgermeisters, ob es Sinn habe, die Ladesäulen als Gemeinde selbst zu betreiben, beantwortete der Experte mit einem klaren Nein. Und auch Kämmerer Martin Reisberger winkte lachend ab, als Zangenfeind ihn launig fragte, ob er nicht Stromversorger werden möchte. Nach einigen Wortmeldungen aus dem Gemeinderat, dass die Errichtung eines Ladenetzes für E-Autos nicht Aufgabe einer Kommune sondern vielmehr des Bundes sei, machte der Rathauschef einen Kompromissvorschlag: Man werde über öffentliche Säulen auf eigenem Grund – Rathaus, Alpengasthof, Schule und P+R-Parkplatz am Bahnhof – nachdenken. „Wir melden uns bei Ihnen“, sagte Zangenfeind zu Lipp und stellte in Aussicht, dass Hausham durchaus gewillt sei, seinen Beitrag zur Energiewende zu leisten. „Wenn auch nicht gleich mit 50 Ladesäulen, aber immerhin mit mehr als null.“

