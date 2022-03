Kennzeichen selbst gebastelt: Polizei zieht Rollerfahrer in Hausham aus dem Verkehr

Von: Jonas Napiletzki

Wegen eines falschen Kennzeichens zogen Polizeibeamte einen Rollerfahrer in Hausham aus dem Verkehr (Symbol). © Archiv mm

Motorroller bedürfen einer Versicherung und eines gültigen Kennzeichens. Ein Rollerfahrer hatte sich Letzteres einfach selbst gebastelt - und wurde damit von der Polizei erwischt.

Bayrischzell - Gleich mehrere Strafverfahren wurden gegen einen 22-jährigen Rollerfahrer aus Bayrischzell eingeleitet, nachdem er mit gefälschtem Kennzeichen in Hausham erwischt wurde. Wie Beamte der Polizeiinspektion Miesbach berichten, fiel das Zweirad einer Streife am Sonntag, 20. März, gegen 23.30 Uhr an der Industriestraße auf.

Falsches Kennzeichen: Urkundenfälschung und weiterer Straftatbestand

Der Fahrer hatte an seinem Roller „ein selbst gebasteltes Versicherungskennzeichen angebracht“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Er müsse sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

