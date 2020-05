Kies fällt auf Auto: Lkw-Fahrer flüchtet

Ein Lkw-Fahrer hat am Samstag nach einem Vorfall in Agatharied Unfallflucht begangen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Agatharied – Wie die Polizei Miesbach berichtet, fuhr ein Schlierseer gegen 10 Uhr mit seinem VW auf der B472 von Miesbach in Fahrtrichtung Schliersee. In Agatharied kam ihm auf Höhe des Lehenwegs ein Laster entgegen. Von diesem fielen Kies und Erdreich auf den Pkw. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei Miesbach: 0 80 25 / 29 90.