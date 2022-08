Kletterfans mit Handicap beeindrucken mit Wanderung zur Gindlalm 3

Von: Christine Merk

Ein Strahlen über’s ganze Gesicht: Amelie gehörte mit zu der Gruppe, die den Aufstieg zur Gindlalm 3 erfolgreich schaffte. Manche waren mit Gehhilfen unterwegs, manche mit speziellen Rollstühlen, andere mit Stöcken. © privat

In einer Gruppe des DAV Miesbach leben Menschen mit geistigen und körperlichen Handicaps ihre Liebe fürs Klettern - normalerweise in der Halle. Jetzt sind sie zur Gindlalm 3 aufgestiegen. Mit ihrer Lebensfreude haben sie viele beeindruckt.

Landkreis – Wer der Gruppe begegnet ist, hat sich wahrscheinlich gewundert – und gefreut. Denn so viele strahlende und glückliche Gesichter sind auch in den Bergen nicht alltäglich. Alltäglich war der Ausflug tatsächlich nicht, das kann Brigitte Dembinski bezeugen. Mit 50 Menschen ist sie von Hausham aus zur Gindlalm 3 aufgestiegen, 18 davon mit einem Handicap, das diese Wanderung zu einer echten Herausforderung machten.

Dembinski leitet seit sieben Jahren die Gruppe H3 in der Sektion Miesbach des Deutschen Alpenvereins. Es sind besondere Menschen, die sich hier alle zwei Wochen im KletterZ in Weyarn treffen. Sie kommen aus den Landkreisen Miesbach, München, Bad Tölz-Wolfratshausen und Rosenheim. Alle haben eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung oder beides. 3H steht für „Hoch hinaus mit Handicap“.

Dembinski wollten diesen Menschen nun ein Erlebnis in den echten Bergen ermöglichen. Die Gindlalm 3 in Hausham wählte sie zum Ziel und einen Samstag im Juli als Termin. Dann ging es ans Organisieren.

Viel gab es dabei zu bedenken, denn Dembinski hatte ein großes Ziel. „Es sollte für alle ein positives Erlebnis werden und alle sollten sich auf der Terrasse der Alm frei bewegen können“, erklärt sie. Für die Rollstuhlfahrer brauchte sie bergtaugliche Geräte, weil normale Rollstühle im steilen Gelände leicht kippen. Über einen Bekannten lieh sie diese bei der Pfennigparade in München aus. Die „normalen“ Rollstühle mussten aber auf die Alm, damit sich die Handicapler dort ohne Hilfe bewegen konnten. Dann brauchte es Parkmöglichkeiten für die Pkw, mit denen die Gruppe anreiste. Hier half ganz unkompliziert die Gemeinde Hausham, die für den Tag des Ausflugs acht Stellplätze reservierte.

Für den Aufstieg selbst mussten schließlich viele Helfer mit an Bord: „schiebende, ziehende, stützende und motivierende“, wie sie bildlich beschreibt. Sie fand sie im Alpenverein, bei den Trainern des KletterZ, in den Familien der Handicapler und nicht zuletzt beim Wirtspaar der Gindlalm 3. Die reservierten den Tag für eine geschlossene Gesellschaft und versprachen, mit dem Auto zu kommen, falls doch unterwegs jemandem die Kraft ausgehe. Das war aber nicht nötig.

„Tief beeindruckt von der Lebensfreude“

„Es war aufregend, anstrengend und doch schafften es alle, dieses großartige Ziel zu erreichen“, berichtet Dembinski. Sie hatte entlang des rund sechs Kilometer langen Wegs sieben Stationen eingerichtet und sich dafür Fragen zu den Bergen ausgedacht, etwa „Welche Tiere gibt es in den Bergen?“ oder „Was muss man in den Bergen beachten?“ An jeder Station notierte sie selbst handschriftlich die Antworten und überraschte dann mit einem Müsliriegel, Traubenzucker oder einer anderen Kleinigkeit. Die Strecke war im Zeitplan bewältigt. „Nach vier Stunden waren wir bei der Gindlalm“, sagt Dembinski.

Dort erwarteten die Gruppe kühle Getränke, „liebevolle Bedienung“ und reichlich Essen. „Die Wirtin, Annelies Grimm, hat alles super organisiert und uns noch mit ihrem legendären Kaiserschmarrn überrascht“, berichtet Dembinksi. Auf der Hütte habe sie dann ein Bekannter vom Alpenverein zur Seite genommen, der sich zum Mithelfen bereit erklärt hatte. Einmalig sei das, was er an diesem Tag erlebt habe, gestand er – tief beeindruckt von der Lebensfreude, welche die Handicapler ausstrahlten. Dembinski war selbst bewegt. Jeder habe jedem geholfen, berichtet sie. Von Anfang an habe ein riesiges Gemeinschaftsgefühl geherrscht. „Es war wirklich gigantisch.“

Die Klettergruppe H3

ist für Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen. Sie werden von speziell ausgebildeten Trainern unterstützt. Ansprechpartnerin ist Brigitte Dembinski: brigitte.dembinski@alpenverein-miesbach.de oder 01 73/ 5 80 60 11. Wer das Projekt mit einer Spende unterstützen will, kann dies über den Förderverein Aufwärts, www.foerderverein-aufwaerts.de.