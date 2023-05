Koffer-Fund in Hausham: Alexander Stelzl präsentiert 113 Jahre altes Buch zur Ortsgeschichte

Von: Jonas Napiletzki

Weckt Interesse: Die „Kulturgeschichtliche Entwicklung von Hausham“, die Alexander Stelzl aufbewahrt. © TP

Alexander Stelzl hat vor Jahren Bücher in einen Koffer gepackt, um sie zu retten. Beim Öffnen fand er eine Chronik des ersten Wachtmeisters in Hausham.

Hausham – Knapp 20 Jahre ist es her, dass Alexander Stelzl einer eng befreundeten Familie in Thannseidl bei Sufferloh beim Entrümpeln eines Hofs geholfen hat. Unzählige Gegenstände kamen zum Vorschein – und die regional spannendsten Bücher und Urkunden bewahrt der geschichtsinteressierte Haushamer seither in einem Koffer auf, um sie an die Hofnachfolger weiterzugeben. Nun hat sich der 85-Jährige mit einem besonderen Werk an die Heimatzeitung gewandt: Die „Kulturgeschichtliche Entwicklung von Hausham“, im Jahr 1910 verfasst vom damaligen Wachtmeister Hans Windisch, gibt Aufschluss über die Jahrzehnte vor den beiden Weltkriegen und die Entstehung zahlreicher Orte und Weiler im Schlierach-Leitzachtal. „Ich will das Interesse für die Region wecken“, erklärt Stelzl mit einem Lächeln. „Das Buch ist sehr interessant – der Autor muss viel recherchiert haben.“

Tatsächlich schreibt der Wachtmeister in seiner Vorrede: „Was ich im Laufe der Zeit mühsam erforscht und zusammengetragen, hat nun der freundliche Leser in den Händen.“ Dem „aufstrebenden Orte Hausham“ wünscht Windisch „eine ebenso entwicklungsreiche wie friedvolle Zukunft“. Zwischen den 95 Seiten finden sich Rückblicke und Beschreibungen der damaligen Gegenwart, die nun 113 Jahre zurückliegt.

Bergwerk ließ Hausham wachsen

Unter anderem beschreibt der Autor das „freundlich und idyllisch gelegene Dörflein Hausham“ in seiner Gliederung in viele Weiler und Einöden, darunter auch „Althausham“. „Dieser Ort, bis zum Jahre 1840 aus neun Haushaltungen und 63 Seelen bestehend, gehört zur politischen Gemeinde Agatharied, in kirchlicher Beziehung zu Schliersee.“ Seit 1909 erfreue sich Hausham über eine eigene Kirche; die urkundliche Erwähnung des einst zur Herrschaft der Waldecker und der Maxlrainer gehörenden Ortes datiert der Autor auf 1317. Als Quelle nennt Windisch das „Reichsarchiv München“.

Später in der Geschichte sei eine „eigentümliche Lebendigkeit und ungewohnte Regsamkeit“ entstanden, erklärt Windisch – und blickt auf die Entstehung des Bergwerks zurück. Schon 1763 und 1764 seien aus Miesbach Steinkohlen über Tölz und die Isar nach München geschafft worden, die zu Ziegeln verarbeitet wurden. Doch 1765 sei das Gros der Ziegel verdorben, woraufhin das Unterfangen wieder eingestellt wurde. Es folgten gescheiterte Erkundungen im Jahr 1788 und das 1846 an die „Miesbacher Kohlen-Gewerkschaft“ verkaufte Unternehmen eines Miesbacher Kaufmanns. Nach weiteren Verkäufen und Protesten der Bauern „musste die Grube wieder eingefüllt werden“, schreibt Windisch. „Erst vier Jahre später, am 11. Februar 1861, wurde die Arbeit wieder aufgenommen.“ Windisch berichtet nachfolgend von der Eröffnung der Bahn in Hausham am 8. Januar 1869, von knappem Wohnraum sowie einer gestiegenen Einwohnerzahl, vom Telegraphendienst ab 1869 und von den Sicherheitsverhältnissen. „Jahrzehntelang zählten die Orte Hausham-Abwinkl zum Gendarmerie-Bezirke Schliersee“, berichtet Windisch dazu. Zum 1. Oktober 1904 sei dann auf Anregung der Gemeindeverwaltung Agatharied eine weitere Station errichtet worden – dessen „Befehlshaber“ kein anderer als „Herr Wachtmeister Hans Windisch“ war.

Schon vor 113 Jahren wurde in Hausham gestreikt

Dieses und andere Details begeistern Stelzl sehr. „Ich interessiere mich für alles, was drinsteht“, sagt der Haushamer. Schließlich würden unheimlich viele Informationen in dem Buch stecken – und für Literatur kann sich der 85-Jährige ohnehin begeistern. „Ich habe selbst schon mehrere Bücher über mein Leben geschrieben.“ Im Werk des Wachtmeisters für den Haushamer besonders spannend: „Schon damals gab’s einen Streik im Bergwerk – es gibt viele Parallelen zur Gegenwart.“ Allein das Fehlen eines Bergbaumuseums kritisiert der Sammler. Schließlich könne nicht jeder historische Bücher jahrzehntelang aufbewahren. nap

