Krankenhaus Agatharied: Behelfsparkplatz fertig, Parkdeck kann kommen

Von: Christian Masengarb

Sichtbarer Fortschritt: Auf den Terrassen-Parkplätzen (hinten) am Krankenhaus Agatharied entsteht ab Herbst in drei Schritten ein Parkdeck. Der Behelfsparkplatz (vorne) soll währenddessen Stellflächen sichern. © Thomas Plettenberg

Am Krankenhaus Agatharied ist der Behelfsparkplatz in Betrieb gegangen, der den Baubeginn für das neue Parkdeck ermöglichen soll. Dieser folgt wohl im Herbst.

Agatharied – Das Krankenhaus Agatharied ist der Lösung seines Parkplatzproblems einen Schritt näher gekommen. Der Behelfsparkplatz, der bis zur Fertigstellung des geplanten Parkdecks 284 Autos eine Stellfläche auf der ehemaligen Blumenwiese Richtung Miesbach bietet, ist inzwischen in Betrieb. Vorerst wird sich die Parkplatznot dadurch kaum verringern: Während des Baus des Parkdecks entfallen 280 Plätze auf den bestehenden Flächen. Ist das Parkdeck im Jahr 2023 fertig, wird es aber rund 800 zusätzliche Autos beheimaten. Der Behelfsparkplatz erhält den Status Quo, bis das Deck in Betrieb geht. Einige fürchten, er werde auch danach bleiben.

Ende März soll Generalunternehmer feststehen, der Parkdeck baut

Wie berichtet, leidet das Krankenhaus schon seit Längerem unter Parkplatznot. In Agatharied finden heute rund dreimal so viele Geburten und Behandlungen statt wie nach der Eröffnung, die Zahl der Angestellten ist auf rund 1700 gestiegen. Damit diese Menschen und Besucher ihre Autos abstellen können, hatte der damalige Landrat Jakob Kreidl (CSU) im Jahr 2012 erstmals den Bau eines Parkdecks vorgeschlagen. 2019 hatte Architekt Joachim Staudinger den Entwurf für ein Parkdeck aus drei dreigeschossigen, miteinander verbundenen und nach außen offenen Gebäuden vorgestellt, die über den bestehenden Parkflächen errichtet werden. Weil Letztere für den Bau der Gebäude in drei Schritten gesperrt werden, schafft der Behelfsparkplatz aushilfsweise Stellflächen.

Derzeit entfernen Arbeiter Bäume und Sträucher auf den bestehenden Parkflächen, teilt Kreiskämmerer Gerhard de Biasio auf Nachfrage mit. Am Landratsamt laufe parallel die Ausschreibung für einen Generalübernehmer, der die Bauleitplanung übernimmt: „Wir warten auf Angebote.“ Spätestens Ende März will de Biasio ein Unternehmen gefunden haben.

Vom Generalunternehmer wird abhängen, wie viele Autos im Parkdeck genau abgestellt werden könne. Mehrere denkbare Konstruktionsprinzipien können technische Details verändern, sagt eine Landratsamtssprecherin ebenfalls auf Nachfrage. Dadurch könne sich die Zahl der Parkplätze noch leicht erhöhen. Der Entwurf aus dem Jahr 2019 hatte 760 Stellplätze enthalten, zwischenzeitlich hatte das Landratsamt mit 990 Parkplätzen gerechnet. Diese Werte dürften die mögliche Bandbreite abstecken.

Baukosten dürften über ursprünglich geplante sieben Millionen Euro springen

Insgesamt werde der Generalunternehmer fünf bis sechs Monate für seine Planung brauchen, schätzt das Landratsamt. In dieser Zeit werde der derzeitige Terrassenparkplatz zurückgebaut und planiert. Bis erste Zeichen des neuen Baukörpers erkennbar sind, dürfte es Herbst werden. Bauzeit: rund anderthalb Jahre.

Noch offen ist, wie teuer das Parkdeck werden wird. Die im Jahr 2019 veranschlagten rund sieben Millionen Euro sind durch gestiegene Bau- und Materialkosten kaum noch einzuhalten. Um wie viel die Kosten steigen, kann das Landratsamt nicht abschätzen, sagt die Sprecherin. Dafür müsse es die Ausschreibung abwarten.

Kreiskämmerer de Biasio betont außerdem nochmals, was Kritiker des Projekts anzweifeln: „Der Behelfsparkplatz soll nach Fertigstellung des Parkdecks wieder zurückgebaut werden.“ Das entspricht zwar dem aktuellen Stand: Das Projekt liegt auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Außenbereich und darf dort mangels landwirtschaftlicher Privilegierung nur vorübergehend bestehen. Weil aber bereits ein Teil der derzeitigen Parkfläche vor gut zehn Jahren als vorübergehender Schotterplatz angelegt worden war, inzwischen aber asphaltiert wurde, fürchteten bei der Genehmigung des Provisoriums im Haushamer Gemeinderat Marlies Fellermeier-Liebl (FWG) und Michael Ertl (SPD eine Wiederholung der Geschichte. Das Landratsamt widerspricht: Bis Ende 2023 werde der Behelfsparkplatz vollständig zurückgebaut.