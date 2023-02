Krankenhaus Agatharied: Besuchsregeln werden deutlich gelockert

Von: Sebastian Grauvogl

Wieder leichter zugänglich: das Krankenhaus Agatharied. © Archiv TP

Aufatmen bei Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern. Das Krankenhaus Agatharied kann endlich die strengen Besuchsregeln lockern. Ab sofort reichen Selbsttest und FFP2-Maske.

Agatharied – Von einer „großen Erleichterung auf allen Seiten“ berichtet der Ärztliche Direktor des Krankenhauses Agatharied, Dr. Steffen Herdtle. Nach fast genau drei Jahren voller Einschränkungen seien ab dem heutigen Freitag Besuche im Kreisklinikum „wieder vollumfänglich und mit selbst durchgeführtem Corona-Test erlaubt“. Die Sehnsucht der Patienten nach ihren Angehörigen habe damit genauso ein Ende, wie das oft lange Suchen der Besucher nach einem geöffneten Testzentrum, um an den bisher notwendigen offiziellen Schnelltest zu kommen.

Seit Anfang Februar gibt es in Bayern wegen der entspannteren Pandemie-Lage keine landesrechtlichen Corona-Pflichten nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mehr. So gelten auch im Krankenhaus Agatharied wieder die regulären Besuchszeiten, täglich von 15 bis 19 Uhr (letzter Einlass 18 Uhr). Die FFP2-Maskenpflichten für Patienten und Besucher bleibe wegen bundesinfektionsschutzrechtlicher Regelungen jedoch weiterhin bestehen.

Pandemiebeauftragter appelliert an Vernunft und Verantwortungsbewusstsein

„Wir sind froh, dass das Ministerium jetzt auf das verminderte Corona-Infektionsgeschehen reagiert hat und wir endlich wieder uneingeschränkt Besucher empfangen können“, teilt Herdtle als Pandemiebeauftragter des Krankenhauses mit. Die moralische Unterstützung der Angehörigen sei für den Genesungsprozess von unschätzbarem Wert. Umso mehr appelliert Herdtle weiter an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Besucher. „Wir müssen die uns Schutz befohlenen Patienten auch weiterhin vor dem Eintrag von Viren wie dem Coronavirus schützen.“ Neben einem korrekt durchgeführten Selbsttest sollten die Besucher auf Krankheitssymptome achten und in so einem Fall lieber zu Hause bleiben. Ferner werden sie gebeten, sich beim Betreten und nach Verlassen des Patientenzimmers und des Krankenhauses sorgfältig die Hände zu desinfizieren und natürlich die weiterhin gültige FFP2-Maskenpflicht zu beachten.

sg